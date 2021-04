Mittelangeln : Hauchdünne Entscheidung zum Amtshaus: Anbau statt Neubau

Satrup gegen Sörup und Schnarup-Thumby: Im Amt Mittelangeln hängt der Haussegen schief.

Mittelangeln | Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus: Mit 21 zu 20 Stimmen beschloss der Amtsausschuss Mittelangeln, das alte Amtsgebäude in Satrup umzubauen und keinen Neubau an einem anderen Standort in der Gemeinde zu errichten. Alle 21 Stimmen für den Umbau kamen aus der Gemeinde Mittelangeln mit ihrem Hauptort Satrup. Die Vertreter der beiden anderen amtsange...

