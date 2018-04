Prozessauftakt am Amtsgericht Flensburg : „Hart aber fair“

Schläge und Tritte gegen Untergebene? Marine-Ausbilder weist alle Vorwürfe vor dem Amtsgericht von sich

von Gunnar Dommasch

25. April 2018, 06:23 Uhr

Nein. Züchtigung, Drohungen, Beleidigungen – all das hat es nicht gegeben. Zumindest nicht aus der Sicht eines 52-jährigen Ausbilders an der Marineschule Mürwik. Er habe nach dem Motto „Hart aber fair“ gehandelt. Das sieht die Staatsanwaltschaft jedoch ganz anders.

Sie hat den Berufssoldaten J. wegen Misshandlung und Nötigung zweier Offiziersanwärter angeklagt. Bei einer Ausbildungsfahrt auf einem Segelboot von Flensburg in die dänische Südsee soll er dem Gefreiten F. gleich zu Beginn mit dem Fuß heftig in den unteren Rückenbereich getreten haben, weil dieser die Pinne in die falsche Richtung gelegt hatte.

Einem anderen Kadetten, gerade erst von einem Kreuzbandriss genesen, soll er mit dem Worten, ob er denn „zu nichts zu gebrauchen“ sei, nach einem Fehler an der Großschot mit dem Knie in den Rücken getreten und ein anderes Mal mit der flachen Hand in den Nacken geschlagen haben.

Oberstaatsanwalt Thorkild Petersen-Thrö spricht nicht nur von körperlichen Übergriffen des Schiffsführers, der auch bei der Abschlussprüfung eingesetzt wurde, sondern auch von Erniedrigung und Drohungen, die Vorgänge nicht zur Anzeige zu bringen. „Alles was passiert ist, bleibt auf diesem Boot – man sieht sich immer zweimal im Leben“, habe er beim Abschied zu verstehen gegeben. Die Vorgänge haben sich laut Anklage in der Zeit zwischen dem 19. und 28. September 2016 auf dem Schulschiff der Bundesmarine „Taifun“ abgespielt. Der erste Prozesstermin war Anfang Januar wegen einer, wie es hieß, „schweren Erkrankung“ des Angeklagten kurzfristig geplatzt.

In einer detailreichen Erklärung bestritt J. nun die Vorwürfe. „Ich kann die Unterstellungen in keiner Weise nachvollziehen und mich nicht erinnern, jemals geschlagen zu haben.“ Nicht zuletzt durch den Fall Jenny Böken sei er sensibilisiert und sich seiner besonderen Verantwortung bewusst. Das 16,5 Meter lange Schiff erfordere größtmögliche Qualifikation. Insofern habe er schon mal mit körperlichem Einsatz gegenhalten müssen, wenn ein Manöver in die falsche Richtung gelaufen sei. So könne es vorkommen, dass man mit dem Fuß oder Knie die Steuerung an der Pinne unterstützen müsse. „Vielleicht ist er dabei abgerutscht“, ergänzte sein Verteidiger Christian Ascherfeld.

Eine Zeugin hingegen hatte in ihrer Vernehmung angegeben, dass der Skipper die Pinne mit großer Kraft hin und her bewegt habe, die dann mehrfach in den Körper des Offiziersanwärters gerammt sei. Richterin Theising verliest aus Protokollen, wie die Untergebenen herabgewürdigt, bloßgestellt, als „Abschaum“ und „zu dumm zum Segeln“ bezeichnet worden seien.

J. hat jetzt 35 Dienstjahre hinter sich, die Anwärter hatten ihre Ausbildung gerade erst begonnen und zum Teil noch keine Segelerfahrung. F. ist heute 20 Jahre alt, er tritt als Zeuge auf. Fahrig seine Bewegungen, angespannt seine Körpersprache. Man spürt, wie das Geschehen, jetzt wieder wachgerufen, noch immer an seiner Psyche nagt. Ascherfeld versucht, seine Glaubwürdigkeit zu erschüttern: Woher wisse er, dass es wirklich ein Fußtritt war? Warum kein sofortiger Protest? Gab es Absprachen unter den Offiziersanwärtern? Tatsächlich enthüllt er einige Erinnerungslücken.

F. erzählt, wie alles transparent wurde, wie er sich sich einem Oberbootsmann anvertraut hatte und, von diesem ermutigt, die Vorgänge ein halbes Jahr danach öffentlich machte, „damit andere geschützt werden“. Seine seemännischen Fehler seien immer wieder vor der gesamten Gruppe ausgeschlachtet worden. „Ich habe mich geschämt“, sagt er. An Bord sei er schon morgens mit Bauchschmerzen aufgewacht, immer die Beleidigungen und Übergriffe vor Augen. „Für mich“, sagt er leise, „war es eine Angstfahrt.“