Kreis Schleswig-Flensburg : Harrislee: Polizeiauto geht vor Wache in Flammen auf

Harrislee | Ein Streifenwagen ist vor einer Polizeiwache in Harrislee bei Flensburg (Kreis Schleswig-Flensburg) in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in der Nacht zu Freitag, wie ein Sprecher sagte. Der Wagen ging gegen 2 Uhr in Flammen auf.

Erkenntnisse zur Brandursache gab es demnach zunächst nicht. Die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht, das Polizeiauto sei fast vollständig ausgebrannt.

