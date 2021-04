Hype bei Kindern und Teenies : Hang Tang betreibt den Bubble Tea Laden in Flensburg

Das Geschäft in der Friesischen Straße eröffnete im September. Warum ist das Trendgetränk gerade bei Kindern so beliebt?

Flensburg | Knallgelbe, tiefrote und grasgrüne kleine Kugeln liegen in Behältern hinter der Glasscheibe. Aus den Lautsprechern dringt fröhlicher K-Pop. Hang Tang schnappt sich eine Kelle mit dunkelblauen Kugeln und füllt sie in einen Plastikbecher. Hinter ihr schüttelt Khuc-Anh, Tangs Neffe, Zitronen-Sirup und schwarzen Tee in einem Cocktailshaker kräftig durch, ...

