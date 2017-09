Handyführerschein für Senioren: KTS will den Publikumspreis

von

erstellt am 14.Sep.2017 | 00:00 Uhr

In der heutigen Gesellschaft ist das Handy ein wichtiges Accessoire des täglichen Lebens. Nutznießer sind hauptsächlich junge Leute und Erwachsene – die Senioren werden dabei oft vergessen. Mit dem Projekt „Handyführerschein für Senioren“ haben Zehntklässler der Kurt-Tucholsky-Schule die ältere Generation dabei in selbst organisierten Workshops erfolgreich unterstützt. Das Generationen-verbindende Projekt war erfolgreich in einem nationalen Wettbewerb vorgestellt worden, jetzt sind die Schülerinnen und Schüler als Erstplatzierte für den „Deutschen Engagementpreis“ nominiert worden – eine riesige Ehre für das Team „KTSozial“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Handyführerschein für Senioren „KTSozial“ steht dort jetzt im Publikums-Voting, wo er sich bundesweit gegen 680 weitere wohltätige Gewinnerprojekte anderer nationaler Wettbewerbe durchsetzen muss. Flensburger können die KTS-Schüler unterstützen, indem sie bis zum 20. Oktober im Internet über die Adresse www.ktsozial.de kostenlos für die Zehntklässler votieren. Bei Stimmenmehrheit winkt ein schöner Gewinn: Der Publikumspreis ist nämlich mit 10 000 Euro dotiert.Weitere Informationen zum Projekt vermittelt ein Kurzfilm, der über film.ktsozial.de aufgerufen werden kann.