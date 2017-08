Ostseebad-Festival Flensburg : Handgemachte Rockmusik am Fördestrand

vergrößern 1 von 4 Foto: Marvin Dunn 1 von 4





Nach dem Midtsommer Jazz Ende Juni wird der Strand am Ostseebad erneut zur Musikarena. Am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. August, sind hier insgesamt neun Rockbands aus der Region live zu erleben. Im Jahr 2010 erstmals aus der Taufe gehoben, hat sich dieses kleine Festival einen festen Platz im jährlichen Eventkalender erobert.

Die engagierten Macher und Organisatoren um Norbert Schug (Creakult Flensburg) und Hans Soltysiak (Musiker-Stammtisch Flensburg) haben das unzuverlässige Sommerwetter im Blick

und wiederum ein großes Zelt (8 mal 24 Meter) mit Bühne beschafft. Bisher verspricht der Wetterbericht aber ein weitgehend trockenes Wochenende.

Ob kantiger Rock unter rauer Oberfläche, Bluesrock, Pop, Musik mit Blick auf eine Welt, die verrückt spielt, oder Oldies und Cover Rock der 80/90er – auch in diesem Jahr ist wieder ein abwechslungsreiches Programm angekündigt.

So tischt das Trio DUK Rock selbstgeschriebenen satten Deutsch-Rock mit fette Riffs, aber auch sanften, tiefer gehenden Parts auf. Laila Sane hat gerade beim New Star Contest im Volksbad den 2. Platz geholt und präsentiert am Ostseebad-Strand Indierock, „um hier die Luft in Wallung zu versetzen“, wie die Band hofft. Die vier Musiker setzen ihren Schwerpunkt auf aktuelle und melancholische Texte und Songs, „die im Gedächtnis bleiben sollen“.

The Opposite of Silence – das sind vier Jungs aus Flensburg und Umgebung, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die Rockmusik weiter am Leben zu erhalten. Sie spielen ausschließlich eigene Songs, die mit Arbeit, Schweiß und vielen Getränken selbst arrangiert wurden.

Sie sind zwar das Gegenteil von leise, „aber ohne dabei wirklich zu laut zu sein“. Mal hören, wie das geht.

Engines ist eine Flensburger Journalisten-Band, entstanden im sh:z-Newsroom. Die sechs Bandmitglieder schreiben zwar ständig Texte für die Zeitung, aber selten eigene Songs. Stattdessen covern sie Rocksongs aus vielen Epochen und versuchen, möglichst unbekannte Perlen abseits der Charts aufzuspüren.

Fool Moon sind vier Flensburger, die sich schon lange kennen und zusammen Musik machen. Sie fischen Bekanntes und weniger Bekanntes – „aber stets das Beste“ – aus der Popgeschichte und präsentieren es „mit Herzblut, Spaß und viel Spielfreude auf eigene Weise“, von den Beatles bis zu Boy, von Motown bis Britpop, verstärkt oder unplugged.

Älteren Semesters ist die No Name Band, die sich für die Musik alter Meister von den 50ern bis zu Songs aus der Gegenwart begeistert.

von Joachim Pohl

erstellt am 23.Aug.2017 | 10:22 Uhr