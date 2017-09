Ortsteil Ellund : Handewitt: Unfall zwischen Traktor und Linienbus endet glimpflich

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

von Benjamin Nolte

erstellt am 27.Sep.2017 | 14:15 Uhr

Handewitt | Von großem Glück und einer Reihe von Schutzengeln war am Mittwochmittag in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) die Rede. Im Ortsteil Ellund kam es zu einem schweren Unfall mit einem Linienbus. Der Fahrer eines Traktorgespannes wollte gegen 12.30 Uhr von einem Feld kommend auf die Straße Ellund-West einbiegen. Nach eigenen Angaben tastete er sich dabei langsam vor, um auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Mit dem großen, schweren Frontgewicht des Traktors ragte er jedoch bereits in die Fahrbahn, auf der zu diesem Zeitpunkt ein mit zehn Schulkindern besetzter Linienbus unterwegs war. Der Busfahrer konnte auf der schmalen Straße nicht mehr ausweichen. Das schwere Frontgewicht des Traktors schlitzte den Bus auf der Beifahrerseite regelrecht auf, die großen Scheiben zerbarsten, Glassplitter flogen durch den halben Bus.

Wie durch ein Wunder blieben augenscheinlich alle Kinder und auch der Busfahrer unverletzt. Umgehend alarmierte der Busfahrer den Rettungsdienst, schaute nach den Kindern und alarmierte die Zentrale des Handewitter Busunternehmens. Da zunächst von bis zu elf Leichtverletzten ausgegangen werden musste, alarmierte die Rettungsleitstelle in Harrislee diverse Rettungswagen und den Flensburger Notarzt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte Entwarnung gegeben werden. Mitarbeiter des Rettungsdienstes und eine Notärztin stellten bei keinem der Fahrgäste Verletzungen fest.

Mit einem nach wenigen Minuten bereitgestellten Ersatzbus wurden die Kinder unter Begleitung des Inhabers des Busunternehmens nach Handewitt gefahren, wo sie von ihren Eltern in Empfang genommen wurden.

Der Linienbus ist nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Straße Ellund-West für längere Zeit gesperrt werden.

Jetzt, wo die Maisernte begonnen hat, muss wieder vermehrt mit den großen Traktoren und Erntefahrzeugen auf den Straßen der Region gerechnet werden. Die Polizei mahnt alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht und Rücksicht auf andere.

