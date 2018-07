Kreis Schleswig-Flensburg : Handewitt: Lagerhalle mit Sägespänen gerät in Brand

Den ganzen Montag brannte es in Oeversee, am Montagabend war die Feuerwehr schon wieder gefragt.

von Benjamin Nolte

31. Juli 2018, 07:29 Uhr

Handewitt | Der Großbrand am Historischen Krug in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) war noch nicht einmal ganz gelöscht, da wurden die Kameraden der Handewitter Ortsfeuerwehren, die den halben Montag lang in Oeversee unterstützt hatten, ins eigene Gemeindegebiet alarmiert. Gegen 21.30 Uhr wurde der Vollbrand einer Lagerhalle für Holzspäne im Ortsteil Gottrupel gemeldet. Umgehend wurden seitens der Leitstelle diverse Feuerwehren alarmiert.

Unterstützung erhielten die Handewitter Feuerwehren dabei unter anderem aus Harrislee, Meyn und Flensburg-Weiche. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drangen bereits meterhohe Flammen aus dem direkt an der B199 und A7 gelegenen Gebäude. Glücklicherweise befand sich in naher Umgebung neben einem Angelsee auch eine mit Wasser gefüllte Baugrube. Kilometerlange Schlauchleitungen wurden gelegt, um eine ausreichend starke Wasserversorgung sicherzustellen.

Örtliche Landwirte und Lohnunternehmer unterstützten die Einsatzkräfte mit Gülleanhängern, die innerhalb kurzer Zeit tausende Liter Wasser abgeben können. Auch Radlader und Bagger kamen zum Einsatz, um das brennende Material aus der etwa 80x20 Meter großen Halle herauszuziehen.

Um die Einsatzkräfte, die teilweise schon stundenlang im Einsatz waren, ausreichend zu verpflegen, wurde das DRK aus Kappeln angefordert. Zu Gute kam den Einsatzkräften auch, dass der Scandinavienpark in Handewitt auch nachts geöffnet hat und somit weitere Getränke geordert werden konnten.

Die Brandursache war zunächst unklar, die Löscharbeiten dauerten am Dienstagmorgen noch an.

