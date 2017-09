handewitt : Handewitt ehrt Siegfried Lenz

vergrößern 1 von 1 Foto: Friedrichsen 1 von 1

„Wir sind stolz, die erste Siegfried-Lenz-Schule im Lande, in Deutschland, ja, in der ganzen Welt zu sein“, sagte Schulleiter Malte Bachmann bei der Feierstunde zur Namensgebung der Gemeinschaftsschule Handewitt mit Grundschulteil, gymnasialer Oberstufe und einem Förderzentrum. Sie trägt mit ihren beiden Außenstellen in Weding und Jarplund nun den Namen dieses bedeutenden deutschen Schriftstellers.

Mit starkem Applaus wurden in dem feierlichen Akt die Beiträge der Schüler bedacht. Die Schulband lockerte die Redepausen gekonnt mit „Believer“ von Imagine Dragons und „Stay with me“ von Sam Smith auf. Dass auch Fünftklässler von den Werken Siegfried Lenz’ schon gehört haben, stellten Lea, Kevin, Jette und Kjell aus der Klasse 5d eindrucksvoll unter Beweis. In einer Lesung gaben sie die Erzählung „Der heimliche Wahlsieger“ zum Besten. Diese Geschichte über Fiete Feddersen, der im erdachten Dorf Bollerup an der Ostsee im Wahlkampf als Kandidat der „Grünen Union“ ins Rennen geworfen wurde, war nicht nur tagesaktuell, sondern passte Handewitts Bürgermeister Thomas Rasmussen genau in seine Begründung, warum man diesen Schulnamen gewählt habe: Bei Siegfried Lenz werde der Leser immer an die Stelle eines kritischen Beobachters gesetzt, was ihm auch eine Selbsterkenntnis ermögliche. „Sein Werk ist geprägt von der Auseinandersetzung mit unseren auch heute aktuellen gesellschaftskritischen Problemen und mahnt uns zur Auseinandersetzung mit allen Entwicklungen, Strömungen und Meinungen in unserem Umfeld“, so Rasmussen. Die Gemeinde Handewitt gebe mit großem Stolz ihrer Schule seinen Namen.

Günther Berg von der „Siegfried-Lenz-Stiftung“ ist wie auch Ulla Lenz, der Witwe des Schriftstellers, überzeugt davon, dass „es Siegfried Lenz wahnsinnig gefallen hätte, dass eine Schule gerade in dieser Gegend nach ihm benannt ist – diese Gegend zwischen Tetenhusen und Alsen, in der fast alle seine Romane spielen.“ Er sagte der Schule für die Zukunft jegliche Unterstützung der Stiftung zu, wenn diese beispielsweise für Projekte um Siegfried Lenz benötigt werde.

Ulla Lenz enthüllte schließlich die Tafel mit dem neuen Schulnamen und dem neuen Logo. Unabhängig von allen offiziellen Reden ging ihr die Namensgebung unter die Haut. Sichtlich bewegt bekannte sie: „Ich freue mich sehr, zumal Siegfried doch immer gerne Lehrer geworden wäre.“