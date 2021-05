Flensburg : Hafen und Südermarkt: Alkohol auch an Himmelfahrt verboten

Die Stadt Flensburg hat das Alkoholverbot an belebten öffentlichen Orten um eine Woche verlängert.

Flensburg | Kein öffentliches Besäufnis am Vatertag – jedenfalls nicht am Flensburger Hafen und rund um den Südermarkt. Die Stadt Flensburg hat am Freitag das zeitlich beschränkte Alkoholverbot an diesen Orten um eine Woche verlängert. Es gilt nun bis Sonntag, 16. Mai, und kann danach erneut verlängert werden. Weiterlesen: Streit um Alkoholverbot in Flensburg ...

