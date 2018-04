Glücksburg : Grünes Licht für den DLRG-Wachturm

Obwohl das Bauwerk teuerer wird als geplant, hat die Kommunalaufsicht die Mehrausgaben für Glücksburg genehmigt.

von shz.de

18. April 2018, 13:30 Uhr

Sicherheit am Wasser ist im Badeort Glücksburg ein wichtiges Thema. Darum waren Vertreter der Politik und der Verwaltung zahlreich zur Jahresversammlung der DLRG Glücksburg im Fährhaus Holnis erschienen. Alle bekräftigten, wie wichtig und gut die Arbeit der DLRG für Glücksburg sei. Deren Hauptwirkungsstätte allerdings, die Fördeland-Therme, ist wegen eines Wasserschadens seit 29. Januar geschlossen. Am Freitag vergangene Woche sei endlich der neue Schaltkasten eingetroffen, berichtete Bürgermeisterin Kristina Franke. Sie hoffe nun auf schnelle Inbetriebnahme und Wiedereröffnung des Bades innerhalb weniger Tage. Ebenso lange wie auf die Reparaturmaßnahme warte sie auf ein abschließendes Schreiben der Versicherung wegen der Schadenübernahme. Diese Woche rechnet sie damit.

Eine dringliche Frage der DLRG war, wie es nach 2022 mit der Fördeland-Therme weitergehe. Dann enden vertragliche Verpflichtungen, an die Fördermittel gekoppelt waren. Für Glücksburgs DLRG-Chef Horst Petersen steht fest: „Ohne Therme würde ich nicht weitermachen. Dann übernimmt entweder eine andere Person oder die DLRG Glücksburg gibt es nicht mehr“, sagte er. Politik und Verwaltung bekräftigten, zu 100 Prozent hinter der Therme zu stehen. Es gebe aber ein jährliches Defizit von „an die eine Million Euro“, sagte Finanzausschuss-Chef Gerd Pirschel und die Kommunalaufsicht habe deshalb ein Wort mitzureden.

Eine Zusage für einen neuen Wachturm auf der Seebrücke in Sandwig gab die Stadt in der Versammlung. Der Turm wurde im Zuge der Brückenerneuerung bereits bis zur ersten Plattform gebaut. Die Einhausung des Bootes mit Seilwinde und eine obere Plattform mit kleinem Häuschen wird teurer als erwartet. Die Stadt hatte insgesamt 50 000 Euro für die Maßnahme veranschlagt, kommt damit aber nicht aus. Nach Absprache mit der Kommunalaufsicht darf trotzdem weitergebaut werden. Nach Angaben des Architekten Martin Zülsdorff soll der Turm bis Pfingsten stehen.

Die DLRG Glücksburg hatte im vergangenen Jahr 317 Einsätze, zwei davon waren lebensrettend. Das Fördecrossing für 2018 war bereits am Anmeldetag ausgebucht. Weil der Strand vor der neuen Ferienanlage „Glück in Sicht“ inzwischen freigegeben ist, sieht Horst Petersen dort künftig Bedarf für eine Aufsicht. Nach wie vor wünscht sich der DLRG-Vorsitzende den Ausbau der Station in Sandwig. Übernachtungsmöglichkeiten für nicht ortsansässige Helfer werden benötigt.

Jakob Petersen wird neuer Leiter der Sparte Schwimmen, Retten und Sport. Roland van Höfen leitet die Jugendschwimmausbildung. Der langjährige Jugendvorsitzende Finn Brenke übergibt sein Amt an Melina Michels.