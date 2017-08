Stadtplanung in Flensburg : Großes Wachstum in engen Grenzen

vergrößern 1 von 2 Foto: Marcus Dewanger 1 von 2

Erst Wohnen, jetzt Gewerbe: Die Stadt erweitert ihren Wachstumskurs um eine wichtige Komponente. Nachdem sie jahrelang vor allem auf die Förderung immer neuer Wohnungsbauprojekte gesetzt hatte, sollen jetzt Gewerbeflächen nachziehen. Gestern stellten Oberbürgermeisterin Simone Lange und Stadtplanungschef Peter Schroeders das entsprechende Konzept der Rathaus-Spitze vor.

Es gibt Bedarf. Eine Reihe von Unternehmen stehen vor der Tür und wollen sich in Flensburg ansiedeln oder sie sind schon hier und wollen sich erweitern. 15 Hektar habe man in den letzten ein bis zwei Jahren verkauft, so Schroeders. Derzeit habe Flensburg 16 Hektar freie Gewerbeflächen, von denen elf jedoch reserviert seien – verbleiben mickrige fünf Hektar. Lange und Schroeders wollen jedoch möglichst bald schon 30 Hektar planungsrechtlich abgesicherte Gewerbeflächen innerhalb der Stadtgrenzen vorhalten.

Die Initiative zur massiven Erweiterung des Flächenangebots, das nach den Sommerferien den politischen Gremien vorgestellt werden soll, baut auf vier Säulen auf (siehe Infokasten rechts unten). Davon birgt die erste vermutlich den größten Zündstoff. In drei grob umrissenen Bereichen der Stadt sollen neue Flächen geschaffen werden: im Südosten im Bereich Peelwatt/Lise-Meitner-Straße sowie zweimal im Westen (direkt westlich der Westtangente und im Bereich Schäferhaus an der Stadtgrenze). Bei diesen Flächen wolle man von den Erfahrungen bei der Suche nach einem Krankenhaus-Standort profitieren.

Schroeders nennt die Probleme auch gleich beim Namen: Kleingärten, Landschaftsschutz, Hochspannungsleitungen, Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe. Die Oberbürgermeisterin möchte ein „Kleingarten-Management“ installieren, um im Zweifel zu Verlagerungen an Stelle von Aufgabe ganzer Kleingarten-Kolonien zu kommen.

Die zweite Säule der Wachstumsstrategie betrifft die bestehenden Gewerbegebiete, die, so Schroeders, in die Jahre gekommen seien. Einige der Bestandsflächen könne man womöglich „neu entwickeln“, andere um eine zweite Reihe erweitern, die Freiflächen an der Schleswiger Straße, die für Einzelhandel ausgeschlossen sind, „bedarfsgerecht aufstellen“.

Die dritte Säule betrifft so genannte „Urbane Gebiete“, eine noch junge Möglichkeit des Baugesetzbuches, die das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe neu definiert und die Hürden, die dies bisher nahezu unmöglich machte, absenken. Ein „Urbanes Gebiet“ könnte in Zukunft am Hafen-Ostufer entstehen, doch womöglich auch im Bahnhofsumfeld. Vierte Säule sind interkommunale Gewerbegebiete wie das gemeinsame Areal von Flensburg und Handewitt. Für die Zukunft geht es vor allem um neue Flächen an der A7, die Flensburg zusammen mit Harrislee, Handewitt und dem Amt Oeversee entwickeln will.

Ein Beispiel für erfolgreiches Wachstum ist die Firma Danfoss Silicon Power, die in fünf Jahren ihre Belegschaft an der Husumer Straße (früheres Motorola-Gebäude) mehr als verdoppelt hat und weiter wachsen will, wie Geschäftsführer Claus A. Petersen bekräftigte. Simonale Lange hatte bewusst Petersen gebeten, Gastgeber für die Präsentation der neuen Gewerbeflächen-Strategie zu sein.

von Joachim Pohl

erstellt am 15.Aug.2017 | 06:24 Uhr