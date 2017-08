Nach versuchter Brandstiftung : Großer Polizeieinsatz: Bombendrohung gegen das Flensburger Kaffeehaus?

vergrößern 1 von 1 Foto: dommasch 1 von 1

Flensburg | „Das Kaffeehaus bleibt heute, Montag, den 14.08., wegen grober Scheiße geschlossen“, hieß es vor einer Woche derb verklausuliert auf der Facebook-Seite des Lokals an der Angelburger Straße.

Was war passiert? Am frühen Morgen dieses Tages hatten Unbekannte versucht, ein Feuer sowohl am Vorder- als auch Hintereingang des „Kaffeehauses“ zu legen. Was dem Vorfall eine besondere Dimension verleiht: Zur Tatzeit (2.30 bis 6 Uhr) war das Gebäude bewohnt! Die eingesetzten Beamten stießen auf Reste eines Brandbeschleunigers – die Kripo ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung, zumal auch entsprechende Manipulationen am Firmenfahrzeug entdeckt worden waren.

Knapp eine Woche später wird das Kaffeehaus erneut massiv unter Druck gesetzt. In der Nacht zu Sonntag soll es eine Bombendrohung gegen das Lokal gegeben haben. Augenzeugen berichten von einem großen Polizeieinsatz rund um die Gaststätte. Die Regionalleitstelle wollte den Vorfall gestern weder dementieren noch weitere Details bekannt geben. Unbestätigten Meldungen zufolge wurden keine Sprengkörper gefunden, so dass die Polizei keine weiteren Maßnahmen ergreifen musste.

Vor einem Jahr bereits hatte sich der Inhaber des als sehr liberal geltenden, alternativen Kneipe aufgrund von Verwüstungen (zerschlagene Fenster, Schmierereien), sexuellen Übergriffen und Diebstählen dazu durchgerungen, ein neues Sicherheitskonzept einzuführen. Er ließ einen Zaun zwischen rückwärtiger Terrasse und Parkplatz installieren und setzt temporär Ordnungskräfte ein. Die gewaltsamen Auswüchse jedoch konnte er damit offensichtlich nicht eindämmen. Dem Vernehmen nach wird das Kaffeehaus heute wie gewohnt öffnen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0461-4840 entgegen.

von Gunnar Dommasch

erstellt am 20.Aug.2017 | 15:55 Uhr