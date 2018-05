Jörl : Große Plackerei für die Artenvielfalt

Auf traditionelle Art mit Plagge und Schubkarre hält Ulrich Heintze die Heidelandschaft am Rimmelsberg in ihrem natürlichen Zustand.

von rth

04. Mai 2018, 12:00 Uhr

Jörl | Vor rund 200 Jahren war die schleswig-holsteinische Geest von kargen Heidelandschaften geprägt. Mit der Kolonisation Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Boden urbar gemacht und landwirtschaftlich genutzt. Einen Eindruck von dieser ursprünglichen Landschaft vermittelt heute noch das bereits 1938 unter Schutz gestellte Naturschutzgebiet „Düne am Rimmelsberg“ in der Gemeinde Jörl. Die Heideflächen, Binnendünen und der mit 200 Wacholdern landesweit größte Bestand dieser Pflanzen stellt es in der ansonsten intensiv genutzten Agrarlandschaft eine erhaltenswerte Besonderheit dar, die einen Reichtum an Pflanzen und Tieren aus, der durch äußere Einflüsse jedoch zunehmend bedroht wird. Ohne pflegende Eingriffe würde der Lebensraum für seltene und gefährdete Arten verloren gehen. Damit sich die Heide verjüngt, muss regelmäßig geplaggt, also abgetragen, werden. Ulrich Heintze (78), seit über 20 Jahren ehrenamtlicher Gebietsbetreuer des Heimatvereins Schleswigsche-Geest für diese Fläche, kann diese Arbeiten in historischer Weise ausführen.

Doch es ist eine mühselige und schwere Arbeit. „Der Begriff ,Plaggen‘ ist sprachlich abgeleitet von Plackerei“, erklärt Ulrich Heintze bei einer Demonstration des Plaggens. „Und Plackerei ist diese schwere Handarbeit im wahrsten Sinne des Wortes.“ Heintze hat viel zu tun, bis eine Fläche von zehn Quadratmetern freigelegt ist und die Soden zum Aufschichten per Handkarre abgefahren sind. Angesichts der Größe von acht Hektar Heidelandschaft kann der Grasbewuchs nicht vollständig durch das Plaggen per Hand entfernt werden. „Ich beschränke mich deshalb auf die kleinen, verwinkelten Stellen, den großflächigen Grasbewuchs müssen wir vorsichtig mit dem Bagger abtragen“, erklärt Heintze.

Das Plaggen ist erforderlich, weil von den angrenzenden Agrarflächen viele Nährstoffe, allen voran Stickstoff, auf den Heideboden gelangen. Dies fördert besonders stark den Graswuchs, der die Heide und andere seltene, Pflanzen, die nährstoffarme Böden bevorzugen, verdrängt. Beim Plaggen, mit einer Art Hacke ausgeführt, wird dieser Grasbewuchs in Soden entfernt. Auf dem freigelegten sandigen, nährstoffarmen Boden kann sich die Heide wieder ausbreiten und erneuern.

Auf diesen freigelegten sandigen Flächen sät Antje Walter, Projektmanagerin der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Arnika, Teufelsabbiss und Schwarzwurzel aus, alles Pflanzen, die auf der roten Liste (1) der bedrohten Pflanzenarten stehen und auf diesem nährstoffarmen Boden ihren Lebensraum haben. Außerdem finden sich bei einem Rundgang über die Heidefläche vereinzelte Arnikapflanzen. „Diese Pflegemaßnahmen werden durch die EU und die untere Naturschutzbehörde mitfinanziert, um Heide und Magerrasen zu erhalten und noch artenreicher und blütenbunter zu machen“, erläutert Antje Walter beim Aussäen.





> Zu erreichen ist die Düne am Rimmelsberg über die Straße „An der Heide“ im Jörler Ortsteil Rimmelsberg.