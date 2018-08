Grönemeyer kommt auf die Exe

von Carlo Jolly

21. August 2018, 19:45 Uhr

Es ist genau zehn Jahre her, dass Herbert Grönemeyer auf der Exe in Flensburg rund 20 000 Zuschauer begeisterte. Zehn Jahre später verkündet nun Veranstalter Förde Show Concept: Am 1. September 2019 beehrt er die Flensburger Exe noch einmal. Insgesamt tritt Herbert Grönemeyer, dessen Studioalben seit 1984 allesamt die Spitze der deutschen Charts erreichten, 2019 in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden bei 26 Konzerten auf. Für alle nun neu hinzukommenden Termine gibt es heute um 10 Uhr einen Pre-Sale unter www.eventim.de/herbert-groenemeyer. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag um 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.