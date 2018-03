In Flensburg und Sonderburg : Grenzenloser Kampf ums Kindergeld

Arbeiten in Dänemark, Wohnen und Geburt in Flensburg – eine junge Mutter droht an der komplizierten Rechtssituation zu scheitern

von Carlo Jolly

26. März 2018, 05:02 Uhr

Schule, Studium, Ausbildung in Dänemark: Das Grenzgänger-Dasein ist für die Flensburgerin Marie Meerbach (25) Normalität. Mit dem Kindergeld habe es dabei nie Probleme gegeben. Doch seit Söhnchen Nelio Anton (1) auf der Welt ist, wird die Grenze zum Finanzproblem für die junge Mutter. Immerhin von März bis November habe die Flensburger Familienkasse gezahlt – aber genau dieses Geld auch später wieder zurückgefordert. Seit November sei die Zahlung komplett eingestellt, erklärt die Mutter, die das alleinige Sorgerecht hat und gerade ein längeres Praktikum in einem Kindergarten in der Kommune Sonderburg macht, das in Dänemark mit rund 1000 Euro vergütet werde. Meerbachs Erklärung: „Die haben von Anfang an den Fehler gemacht, dass sie dachten, dass ich in Dänemark wohne – und auch der Vater in Dänemark arbeitet.“

Bis nach Nürnberg in die Zentrale der Bundesagentur seien die Telefonate gegangen – ohne Erfolg. Dabei sieht sich Marie Meerbach gesetzlich auf der sicheren Seite: „Wenn ich in Deutschland lebe und das Kind in Deutschland geboren bin, steht mir das zu.“ Parallel habe sie in Dänemark Kindergeld beantragt, berichtet die angehende Erzieherin von der Sozial- und Gesundheitsschule in Apenrade: „Von den Dänen habe ich seit einem Jahr nichts gehört.“ Dann habe sie in Dänemark Alleinerziehendengeld beantragt – und bewilligt bekommen – 120 Euro im Monat, die seit Januar fließen.

Auch aus Dänemark habe sie die Auskunft, dass ihr das Kindergeld in Deutschland zustehe – 192 Euro mal fünf, fast 1000 Euro fehlen ihr also. „Und das Schreiben, dass sie die Zahlung stoppen, bekam ich erst im Nachhinein.“

Kindergeld für Grenzgänger ist offenbar ein kompliziertes Thema. Bei der Arbeitsagentur verweist man zunächst auf eine Rangfolgeregelung nach EU-Verordnung 883/2004. Demnach sei vorrangig der Staat zuständig, in dem die Erwerbsarbeit geleistet wird. Zum konkreten Fall sagt Familienkassen-Sprecher Knut Böhrnsen, dass man vermute, dass Frau Meerbach keinen Kontakt zum Vater habe: „Wir brauchen eine Erklärung, dass sie das alleinige Sorgerecht hat.“ Den Vorteil eines möglichen Kindergeldanspruchs in Dänemark nennt Böhrnsen auch: „Der ist in Dänemark wesentlich höher.“ Doch der Sprecher der Familienkasse auf deutscher Seite macht der jungen Mutter Mut: „Wir sind keine Verhinderungsbehörde.“