Festival in Flensburg : „Grenzenlos“: Folk-Baltica 2021 soll im Spätsommer stattfinden

Neuer Termin für Folk-Baltica ist vom 2. bis 12. September. Das Team plant mit deutschen und dänischen Musikern.

Flensburg | Es sei die gefühlt 25. Version eines Plan B, an dem sie gerade arbeiteten, sagen Nele Spitzley und Elisabeth Kose aus dem Festival-Büro von Folk-Baltica. Fest steht jedenfalls: „Es wird kein Frühlingsfest“, kündigt der künstlerische Leiter Harald Haugaard an. Stattdessen soll Folk-Baltica einen „kleinen Spätsommerlichtblick“ bescheren und in den erste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.