Gymnasium Flensburg : Goethe-Schule ist parlamentarische EU-Botschafterin

von Joachim Pohl

erstellt am 25.Sep.2017 | 23:23 Uhr

Reimer Böge, Mitglied der Europa-Parlaments, ernannte die Goethe-Schule Flensburg zur ersten „Botschafterschule für das Europäische Parlament“ in Schleswig-Holstein. Am 19. September überreichte der Politiker dem Schulleiter der Goethe-Schule Arnd Reinke die Auszeichnung, anschließend stand er Schülerinnen, Schülern und geladenen Vertretern der Schule Rede und Antwort zu aktuellen Fragen der Europapolitik.

Die ließen nicht auf sich warten. „Wie arbeitet man im EU-Parlament mit EU-Gegnern zusammen?“; „Inwiefern hat die Flüchtlingskrise Europa verändert?“; „Woran erkennt man Populisten?“; „Warum ist der Brexit so kompliziert?“ und „Warum ist die Förderung von Austauschprogrammen für Jugendliche so wichtig?“ Antworten auf diese und ähnliche Fragen gab es von dem CDU-Politiker an die Adresse der Goethe-Schüler des E-Jahrgangs, Schüler- und Elternvertreter und der Botschafter für das Europäische Parlament.

Die Europa-Fahne über der Kuppel verriet, dass dieser Tag ein ganz besonderer für die Goethe-Schule war. Schon im Februar hatte sie sich neben vier weiteren schleswig-holsteinischen Mitbewerbern auf den Weg gemacht, Botschafterschule zu werden. Mehrere engagierte Schülerinnen und ein Schüler, die „Juniorbotschafter“, nahmen an Schulungen teil, gestalteten Präsentationen zu aktuellen Europa-Themen und führten Planspiele durch. Mit Hilfe der „Seniorbotschafter“, zweier am Projekt beteiligter Lehrkräfte, gelang es ihnen als erste Schule im Norden, die erforderlichen Kriterien für die Ernennung in nur vier Monaten zu erfüllen.

Ziel des vor zwei Jahren vom Informationsbüro des EU-Parlaments initiierten Projektes ist, bei den Schülern das Bewusstsein für Europa und europäische Demokratie zu fördern. Mit Reimer Böge, der sich von Jugend an politisch für Europa engagiert, hatte die Goethe-Schule in diesem Zusammenhang ein echtes Vorbild zu Gast. Sich einbringen und die Zukunft in der globalisierten Welt mitgestalten, versuchen, die Probleme der europäischen Nachbarn zu verstehen, Kompromisse zu erstreiten– darin sieht er seine Berufung. Wie früher die Gesellen auf der Waltz, so Böge, sollten Jugendliche in Europa die Möglichkeit haben, andere Länder zu bereisen. Kein Land sei so gut, dass es nicht von anderen etwas lernen könne.

Jenny Lüneburg, Tom Wanner, Annika Fuhr und Dilara Cengiz konnten für den europäischen Gedanken begeistert werden. Dafür gab’s von Böge eine Urkunde. Doch auf ihren Lorbeeren ruhen sich die Botschafter nicht aus. Weitere Mitschüler werden für das Projekt begeistert, in einer Europa-AG werden neue Ideen für Projekttage entwickelt und auch eine Diskussionsveranstaltung mit einem Landtagsabgeordneten ist schon geplant.