Wirtschaft in Flensburg : Gewerbeflächen: Ende Gelände

Der sich abzeichnende Umzug des Logistik-Betriebsteils von Queisser Pharma aus Flensburg nach Weding (wir berichteten) wirft ein Schlaglicht auf Flensburgs größte Schwäche: In der kreisfreien Stadt wachsen Bevölkerung und Wirtschaft, aber Wohn- und Gewerbeflächen sind nahezu ausgereizt. Queisser-Geschäftsführer Gert Bendixen zog am Ende seiner Standortsuche innerhalb der Flensburger Stadtgrenzen eine ernüchternde Bilanz: „Es gibt nichts. Das Angebot war Null.“

35 000 bis 40 000 Quadratmeter Gewerbefläche, Baumöglichkeit für eine 25 Meter hohe Halle, verkehrsgünstig gelegen – ein überschaubares Anforderungsprofil, sollte man meinen. Doch Flensburg als Standort musste tatsächlich passen. Immerhin: Die Wireg konnte vor den Stadtmauern im Bereich des gemeinsam mit Handewitt betriebenen Gewerbegebiets eine Fläche anbieten. Das ändert aber nichts am Verlust von Gewerbesteueranteilen, die Flensburg künftig mit den Handewitter Nachbarn teilen muss.

Der Unternehmer Gert Bendixen betont: „Wir wenden uns ja nicht von Flensburg ab. Verwaltung und Produktion und damit drei Viertel unserer Belegschaft bleiben in der Stadt. Wir werden zudem im Zuge unseres Wachstumskurses auf den dann frei werdenden Flensburger Flächen unsere Produktionsstätte ausbauen.“ Aber das ändert nichts an der Feststellung: „Das ist ein strategisches Thema, das die Stadt angehen muss.“

Es könnten ja auch auswärtige Interessenten vom Queisser-Kaliber anklopfen, die neue Oberbürgermeisterin weiß das. „Unser Raum ist endlich. Wir haben Flächen für Wohnungsbau planvoll entwickelt, wir müssen das auch bei den Gewerbeflächen hinbekommen“, sagt Simone Lange.

Nach ihren Angaben arbeitet die Verwaltung zurzeit an den Leitlinien dafür. Zu klären sei, inwieweit Flensburg auf städtischem Gelände neue Flächen beziehungsweise bestehende entwickeln will und wie die Stadt sich in der Stadt-Umland-Kooperation aufstellen will. „Wir haben ja mit der Wirtschaft- Entwicklungsgemeinschaft Flensburg-Handewitt (WEG) schon ein Erfolgsmodell.“

Kooperation bewertet die Flensburger Verwaltungs-Chefin in diesem Zusammenhang als besonders wichtiges Thema. Die WEG hat die Stadt und ihre Nachbargemeinde bereits 1994 als strategische Partner zusammengebracht, aber auch die WEG, so Lange, gerät mittlerweile räumlich an ihre Grenzen. „Auch das drängt als Thema auf die Agenda“, so Lange. Die Queisser-Ansiedlung stelle für die WEG eine Herausforderung dar – nicht nur wegen des Flächenbedarfs, sondern auch politisch. „Wir sind im intensiven Austausch mit Handewitt. Stadt und Gemeinde wollen eine Regelung finden, die alle zufrieden stellt.“ Flensburgs Oberbürgermeisterin steht im ersten Amtsjahr vor einer schwierigen Aufgabe. Ihr Vorgänger hatte die Nachbarn im Umland mit Eingemeindungsideen nachhaltig irritiert, Lange will die Kooperation vertiefen, den Konkurrenzkampf der Kommunen verringern. „Da verbrennen wir alle sehr viel Energie“, sagt sie. „Ich könnte mir durchaus auch mehr als nur zwei Partner in der WEG vorstellen.“

Mit der Queisser-Umsiedlung ist für Lange das Glas daher auch halb voll und nicht halb leer. „Das Unternehmen bleibt in der Region und es stärkt mit seinem Wachstumskurs die Region.“

Lange verweist darauf, dass nur durch den Umzug in den Landkreis in Flensburg Kapazitäten für den Ausbau der Produktion und für neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. „Und das nützt doch letztlich uns allen.“

von Holger Ohlsen

erstellt am 21.Jun.2017 | 11:45 Uhr