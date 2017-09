Husby : Geteilte Meinung zum „Geteilten Raum“

Über das Projekt zur Attraktivitätssteigerung des Ortskerns und zur Verkehrsberuhigung in Husby gibt es geteilte Meinungen. Der letzte Bürgerworkshop mit den Fachleuten des internationalen Entwicklungsbüros SWECO endete mit der Erkenntnis, dass noch alles offen ist. Bei der bisherigen Vorplanung handelte es sich lediglich um eine Machbarkeitsstudie, resultierend aus den Ergebnissen dreier vorangegangener Bürgerworkshops. Nun sollen weitere Schritte folgen – unter Beteiligung aller Interessierten.

Nichts werde über die Köpfe betroffener Anwohner hinweg geschehen, versprach Bürgermeister Burkhard Gerling den rund 50 Teilnehmern des Workshops. Der Moderator und Leiter der Studie, der Verkehrsplaner und Ingenieur Prof. Carsten-Wilm Müller aus Bremen, appellierte an die Teilnehmer und die Verantwortlichen: „Kämpfen Sie nun für eine gute Lösung, aber nicht gegeneinander, sondern miteinander!“

Die vorerst letzte gemeinsame Diskussionsrunde ergab dieses Bild: Für eine Verkehrsberuhigung und Verschönerung des Ortskerns von Husby gibt es grundsätzlichen Zuspruch. Jedoch formierte sich inzwischen gegen das für den Dorfkern vorgeschlagene „Shared Space“ (gemeinsam genutzter Raum) sowie straßenbauliche Veränderungen im Bereich des Speicherhus eine kleine Gruppe Bedenkenträger. Deren Kritik betrifft insbesondere die Verengung der Fahrbahnen, was die Passage von größeren land- und bauwirtschaftlichen Fahrzeugen erschwere. Befürchtet wird zudem, dass noch mehr Autofahrer als bisher zu Lasten der Anwohner in den Nebenstraßen die Abkürzungen oder Umfahrungen der Flensburger Straße (L 21) im Ortsinneren nehmen könnten, obwohl dort bereits weitgehend Tempo 30 vorgeschrieben ist.

Die geplante innerörtliche Verkehrsberuhigung der L 21 dürfte für Autofahrer wegen der relativ kurzen Strecke jedoch lediglich zu Wartezeiten von Sekunden führen – in ungünstigsten Fällen, etwa durch Wartezeiten hinter Bussen, zu maximal einer Minute. Ob sich da vermeintliche Abkürzungen oder Umwege lohnten, sei höchst fraglich.

Bürgermeister Gerling bemühte sich, Gerüchte zu zerstreuen, dass die Hauseigentümer der betroffenen Strecke zu Ausbaubeiträgen herangezogen würden oder gar Enteignung von Grundstücksteilen in Rede stünden. Ausbaubeiträge werden nicht erforderlich sein, weil es sich nicht um Grundstückserschließungen handele, so Gerling. Und falls wenige Quadratmeter privater Fläche für einen verkehrlichen Umbau erforderlich seien, so werde rein gar nichts zwangsweise unternommen. Mit jedem betroffenen Anlieger würden nun zunächst Gespräche geführt.

„Ob es nun so wie vorgedacht oder überhaupt dazu kommt, ist völlig offen“, sagte Gerling. Die Gemeindevertretung beschließe jedenfalls erst dann über das Projekt, wenn die gesamte Planung nach der Bürgerbeteiligung stehe. Eine Verwirklichung, so schätzte Müller, könnte frühestens in zwei Jahren erfolgen.

Unabhängig von der künftig möglichen Verkehrsberuhigung, wozu auch der Kreuzungsbereich Flensburger/Glücksburger Straße zählt, werden in Husby demnächst Fahrradstreifen markiert. Diese Maßnahme diene der besseren Verkehrssicherheit, kündigte Karl-Heinz Roos an, der Leiter der Flensburger Niederlassung des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr.