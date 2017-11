Hochschule Flensburg : Gesundheit zum Anfassen

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z 1 von 2

von sh:z

erstellt am 07.Nov.2017 | 14:35 Uhr

Was unternehmen 28 E-Health-Studierende der Hochschule Flensburg, wenn sie sich um die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens sorgen? Sie entwickeln und betreiben das Gesundheitsportal Flensburg. Seit 2011 dient es als Informationsplattform für Flensburger Bürger: neutral, aktuell und werbefrei.

Einmal im Jahr suchen die 28 Studierenden aber auch den direkten Kontakt zu den Flensburgern und organisieren einen Thementag. Nach Veranstaltungen zur Organspende, zu Allergien sowie zur Patientensicherheit lautet das Thema der vierten Tagung „Gesundheitsförderung spielerisch gestalten – digitale Angebote für Jung und Alt“. Der Thementag findet morgen, am 8. November, von 13 bis 16 Uhr in den Räumen der Flensburg-Galerie und der Volkshochschule (VHS) statt.

Vorträge, Spiele und Preisausschreiben sollen den Flensburgern digitale Helfer in unterhaltsamer Form nahe bringen. Ganz besonderer Wert wird draufgelegt, dass „Gesundheitsförderung“ ein Thema für Jung und Alt ist, ein Thema, das die Ernährung genauso berührt wie die tägliche Bewegung. Leiter des Projekts ist Prof. Dr. Roland Trill: „Ich bin vom Engagement der Studierenden begeistert. Wenn junge Menschen sich in dieser Art für die Region, in der sie leben und studieren, einsetzen, ist das sehr bemerkenswert – und das über mehrere Studentengenerationen hinweg.“

Weitere Informationen zum Programm erhalten Interessierte im Internet unter www.gesundheitsportal-flensburg.de oder per Mail an trill@hs-flensburg.de.