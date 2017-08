Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft : Gerüstet für den Wettbewerb

vergrößern 1 von 2 Foto: Dommasch 1 von 2

Rad oder Kette – das ist hier die Frage. Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) hat sich entschieden: Sie setzt aktuell auf ein Multifunktionsfahrzeug – auf den von ihr entwickelten PMMC G5, einen Kettenpanzer, der gegen den „Boxer“ ins Rennen geht. Der Wettbewerb ist hart. Das gepanzerte Transport-Kraftfahrzeug GTK Boxer wird von einem Joint Venture der großen Hersteller Rheinmetall und KMW mit Sitz in München gebaut. „Doch wir wollen ihnen das Feld nicht überlassen“, gibt sich FFG-Chef Norbert Erichsen kampfeslustig.

In der Tat muss sich die Schmiede an der Werftstraße vor den großen Namen nicht verstecken. Denn ihr Hauptprodukt ist nicht nur vom Preis her eine Alternative für die Bundeswehr. Seit 1963 gibt es mit ihr eine bis heute andauernde Partnerschaft. Waren es früher Aufträge zur Instandsetzung von Kettenfahrzeugen, die an der Förde eingingen, ist gegenwärtig die Entwicklung und Neufertigung sowie Umrüstung und Optimierung von Ketten- wie auch Radpanzern gefragt. „Das“, bekräftigt Norbert Erichsen, „gehört zu unseren Kernkompetenzen.“

Die Bundeswehr setzt stationäre, mit Kanonen ausgestattete Lagerschutzsysteme in Mali ein. Derzeit werden mobile Einsatzmöglichkeiten geprüft. Dazu hat die Fahrzeugbau Gesellschaft eine erste Studie vorgelegt. Als gepanzertes Kettenfahrzeug hat der G5 deutliche Vorteile im Gelände. Zudem soll er ausgezeichneten Schutz gegen Minen- und andere Bedrohungen, etwa durch improvisierte Sprengsätze (IED) bieten, in dieser Gewichtsklasse sogar mit neuen Standards glänzen. Das würdigte jetzt auch der ostholsteinische Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens bei einem Besuch in Flensburg. „Die FFG kann Nischen exzellent besetzen und sogar Maßstäbe setzen“, sagte der CDU-Mann, der langjähriges Mitglied im Verteidigungsausschuss ist. Die FFG-Studie würdigt er als „im Sinne der Soldaten vorausgedacht“.

„Der PMMC G5 bietet maximale Vielseitigkeit und ist eine Investition in die Zukunft moderner Streitkräfte“, wirbt Thorsten Peter, Vertriebsleiter für Wehrtechnik und Sonderprojekte bei der FFG. „Hier geht es auch um 700 Mitarbeiter, davon 50 Auszubildende am Standort Flensburg“, betonte darüber hinaus der Flensburger CDU-Chef Arno Rüstemeier bei dem Besuch Gädechens, an dem auch die Bundestagskandidatin Petra Nicolaisen, MdL, teilnahm.

Ingo Gädechens zeigte sich anschließend sichtlich beeindruckt von der Leistungsfähigkeit des Flensburger Unternehmens. Er informierte sich auch über Sorgen und Nöte der Mitarbeiter. „Wichtig ist jetzt, dass die FFG erst einmal in die Bewertung kommt“, sagte der Verteidigungsexperte. Norbert Erichsen bleibt derweil optimistisch. „Wir stellen uns“, erklärte er selbstbewusst, „jedem Wettbewerb.“















von Gunnar Dommasch

erstellt am 03.Aug.2017 | 07:43 Uhr