Flensburger Weihnachtsmarkt baut auf : Generalprobe für neuen Wochenmarkt

Ja wo sind sie denn? Die schicken Sitzmöbel auf der Großen Straße sind komplett verschwunden. Weil? Jetzt jeder Meter gebraucht wird. Ab nächste Woche Mittwoch sollen dort die Stände des Weihnachts- und Wochenmarktes dicht an dicht und hoffentlich klug verteilt die Fußgängerzone säumen. 43 Stände sind es insgesamt. Und damit alles reibungslos verläuft, wollen die Wochenmarkthändler morgen schon mal üben. „Wie das mit dem Auf- und Abbbau klappt, ist für uns von entscheidender Bedeutung“, sagt Vereinsvorsitzender Boy Gondesen.

Derweil ist die Stadt um Schadensbegrenzung bemüht. Denn die Maßnahme ist nach wie vor umstritten. Fast 4000 Unterschriften gibt es bislang, die für den Erhalt des traditionsreichen Marktes an seinem angestammten Platz stehen. Gestern erläuterte Marktmeister René Lewing, wie man allen Beteiligten zu ihrem Recht verhelfen, den Frieden wahren und Sicherheitsbedenken ausräumen will. „Die Vergabe der Stände ist mit den Händlern abgestimmt“, sagt er. „Alles ist thematisch gegliedert und vor gastronomischen Betrieben werden durchsichtige Buden aufgebaut.“

Abgebaut werden soll nicht en bloc, sondern sukzessive zwischen 14 und 18 Uhr. Ein Banner an der Plattform des Südermarkts weist auf die Verlagerung hin zur Großen Straße und Nordermarkt hin. Darüber hinaus werden Flyer an den Ständen und Einkaufstüten über die neue Situation aufklären und eine Petuh-Tante den Gästen den rechten Weg weisen. Damit nicht genug. Es gibt Hinweise an Bushaltestellen und auf den Monitoren der Fahrzeuge von Aktivbus. Die Werbetafel am Dienstleistungszentrum wird eingebunden – und sogar für in die Stadt kommende Autofahrer sichtbar sein, wenn die Baustelle am Neumarkt bis Ende des Monats – wie versprochen – verschwunden ist. Und auch die Tourismus-Agentur Flensburger Förde (Taff) will auf ihrer Homepage die von ihr betriebene Verlegung transparent machen.

Zur neuen Marketing-Offensive der Stadt gehört auch die Einrichtung eines Shuttle-Verkehrs: Im Zehn-Minuten-Takt können Besucher jeweils am Mittwoch und Sonnabend von 8 bis 19 Uhr mit zwei Linien in die City chauffiert werden – von der Exe über Rathausstraße, Zob und Südermarkt oder über Toosbüystraße, Schiffbrücke, Zob und Südermarkt. Zudem soll der Taxistand an der Rathausstraße häufiger angefahren werden als bisher.

Man habe wirklich alles dafür getan, die Veränderungen sowohl Beschickern als auch den treuen Wochenmarktbesuchern schmackhaft zu machen, betonten Fachbereichsleiter Ulrich Mahler und die für Sicherheit und Ordnung zuständige Maria-Theresia Schlütter. Das Sicherheitskonzept sei in enger Kooperation mit Polizei und Rettungsdiensten erarbeitet worden. Dazu gehört nicht nur der reibungslose Abbau von Ständen in einer stark frequentierter Fußgängerzone, sondern auch eine verstärkte Präsenz von Beamten sowie eine Verengung der Einfahrt am Südermarkt, um eventuellen terroristischen Gefahren vorzubeugen. Und wenn der letzte Tag des Weihnachtmarktes angebrochen ist, will man anfangen, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, die in einem Workshop in großer Runde Mitte Februar ihren Niederschlag finden sollen.

Gedanken macht sich auch Boy Gondesen. Sein Flensburger Wochenmarktverein will schon im Januar die Lage neu sondieren, analysieren und Visionen entwickeln. Die Ängste und Bedenken seiner Kollegen hätten sich schließlich nicht in Luft aufgelöst. Jetzt aber will man nicht Trübsal blasen und hat stattdessen eine Blaskapelle in Marsch gesetzt. Am Sonnabend ziehen Käpt’n Kümo und seine Mannen (und Frauen) ab 10 Uhr im großen Schulterschluss mit Marktbeschickern und dem Verwaltungsvorstand vom Südermarkt durch die Innenstadt. „Wir wollen unsere Kunden mitnehmen“, sagt Gondesen, „und ihnen ein gutes Gefühl für die Große Straße vermitteln.“