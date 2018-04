Husby : Gemeinde will Energiepark errichten

Gemeindevertretung plant den Kauf des Geländes der früheren Marinefunkstation. Die Erzeugung von Wasserstoff und die Speicherung von Fernwärme sind mögliche Verwendungen.

von shz.de

19. April 2018, 14:15 Uhr

Die Gemeinde Husby möchte das Areal der früheren Marinefunkstation kaufen, um dort ihre Pläne zum Ausbau alternativer Energien verfolgen zu können. Mit diesem Schritt soll die Ansiedlung von Unternehmungen mit Konzepten für eine Nutzung regenerativer Energien gesichert werden. Im Idealfall entsteht auf dem Großteil der Konversionsfläche ein Projekt der Hüruper Energiegenossenschaft, wobei Fernwärme für Husby, Hürup und Maasbüll erzeugt und verteilt werden könnte. „Es geht darum, die Konversionsfläche möglichst für örtliche Akteure zu retten“, sagte Bürgermeister Burkhard Gerling auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „Wir als Anker-Ort möchten Flagge zeigen und uns einbringen.“ Rainer Blaas, Ausschussvorsitzender für Finanzen und Liegenschaften, ergänzte: „Wir sichern die Fläche, damit die künftigen Betreiber in die Füße kommen können. Laienhaft gesagt sind wir eine Art Zwischenhändler“.

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung wurden Einzelheiten zum möglichen Ankauf von insgesamt 14 Hektar der früheren Sendestation beraten. Preislich könne der Erwerb „vernünftig und moderat“ ausfallen, deutete Gerling in der Kostenfrage an. Zudem handele es sich voraussichtlich um kein riskantes Verlustgeschäft, da die drei Grundstücke an Interessenten verpachtet oder später veräußert werden sollen. Ein Umweltgutachten geht von einer geringen Belastung der Fläche aus. In einem ersten Schritt war die erste von vier Teilflächen von knapp 1,6 Hektar von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben an das Amt Hürup für dessen Bauhof-Neueinrichtung verkauft worden.

Zurzeit läuft das Bieterverfahren. Dabei sind drei Projekte im Gespräch: Das Fernwärme-Konzept (Erdwärme- oder Wasserspeicher) der Energiegenossen auf fast 7,8 Hektar Fläche, das Projekt „Erdenwerk“ (Kompostierungsstoffe) auf knapp 2,5 Hektar und eine Firma mit Pyrolyseverfahren (Wasserstoff-Erzeugung) auf gut 2,1 Hektar.

Im Neubaugebiet Bregning-West soll „kalte Nahwärme“ (wir berichteten) in Kooperation mit den Schleswiger Stadtwerken verwirklicht werden. Die Gemeinde Husby beschloss einstimmig, dass der Bezug der Nahwärme vertraglicher Bestandteil der Grundstückskaufverträge sein wird. Die Kommunalaufsicht muss noch zustimmen.

Bei der Vergabe der Grundstücke sprach sich die Gemeindevertretung einstimmig für Kriterien auf Punktebasis aus. Bei diesem Schlüssel wird bei zwei Drittel der Grundstücke von Einzel- und Doppelhäusern in erster Linie Wert auf die Zugehörigkeit der Kaufinteressenten zum Ort Husby oder zu Amtsgemeinden gelegt. Auch Kinder unter 16 Jahren bringen Bonuspunkte ebenso wie eine Ausbildung bei der Feuerwehr.

Auch Husby erhält voraussichtlich ein Familienzentrum. Die Hilfs- und Beratungsstelle für Familien in Problemlagen soll für den gesamten Amtsbereich Hürup zuständig sein. Die Versammlung stimmte dem Antrag des Amtsausschusses auf Einrichtung des Familienzentrums bei der evangelischen Familienbildungsstätte einstimmig zu. Es wird ab 2019 mit einer jährlichen Dauerförderung aus Landesmitteln von rund 30 000 Euro gerechnet. Die erwartete Deckungslücke von rund 10 000 Euro könnte aufwands- und anteilsmäßig von den Amtsgemeinden finanziert werden.