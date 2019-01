hasselberg : Gemeinde plant ihr Jubiläum

Hasselberg wird nächstes Jahr 50 Jahre alt – das soll groß gefeiert werden. Bemalte Stromkästen bilden den Ersatz für fehlende Ortsschilder.

03. Januar 2019, 16:11 Uhr

Die Gemeinde Hasselberg besteht seit 50 Jahren und will das gebührend feiern – dies beschlossen die Gemeindevertreter und legten als Termin für das Jubiläumsfest den 13. Juni 2020 fest. Ort des Geschehens wird der Sportplatz sein, und alle Vereine und Verbände machen mit. Die Regie dabei übernimmt der kommunale Ausschuss für Touristik, Kultur und Sport mit Ines Wilk an der Spitze.

„Darauf habe ich Lust“, betonte sie gegenüber ihren Mit-Gemeindevertretern. „Da spuken schon allerlei Ideen in meinem Kopf“, fügte sie hinzu. Was sie freue, sei die große Resonanz aller Vereine, die an der Ausgestaltung mitwirken wollen.

Bürgermeister Hans-Heinrich Franke schilderte die Umstände vor 50 Jahren. Die bis dahin eigenständigen Gemeinden Gundelsby und Schwackendorf am 15. Februar 1970 durch einen Grenzänderungsvertrag der Gemeinde Hasselberg zugeschlagen. Bei der Kommunalwahl im April des gleichen Jahres wurde die erste gemeinsame Gemeindevertretung gewählt. Auf Frankes Frage, ob die Gründung der heutigen Gemeinde gefeiert werden soll, gab es reihum Zustimmung.

Wie Franke weiter ausführte, hatte der SV Kieholm im Frühherbst alle Vereine zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Dabei ging es um einen „Tag der Vereine“ im Jahr 2019. Seitens der Gemeinde wurde vorgetragen, dass Hasselberg für 2020 eine Jubiläumsfeier plane. Es wurde angeregt, den „Tag der Vereine“ zusammen mit dem gemeindlichen Jubiläum zu begehen – ein Vorschlag, der sofort auf Zustimmung stieß. Nun wird geplant und organisiert.

Eine Besonderheit in der Gemeinde Hasselberg ist, dass es kein Ortsschild wie allgemein üblich gibt. Solche Schilder weisen lediglich auf Schwackendorf und Gundelsby hin, wobei auf diesen vermerkt ist, dass beide Dörfer zur Gemeinde Hasselberg gehören. Warum es für Hasselberg kein eigenes Ortsschild gibt, begründet Bürgermeister Franke wie folgt: „Die ursprüngliche Gemeinde Hasselberg hatte keine geschlossene Ortschaft“. Und eine solche ist die Voraussetzung für ein Ortsschild – gleiches gilt übrigens innerhalb des Amtes Geltinger Bucht auch für Stangheck und Esgrus. Einen gewissen Ersatz bieten in Hasselberg zwei Stromkästen in der Raiffeisen- und in der Drechter Straße, die von Sprayern farblich gestaltet sind und auf denen der Name der Gemeinde prangt.