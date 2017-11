Städtebauförderung in SH : Geldsegen für Flensburg: Die Neustadt soll neues Gesicht erhalten

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

von Gerhard Nowc

erstellt am 02.Nov.2017 | 06:04 Uhr

Flensburg | Erstaunlich: Es ist nicht so, dass die gute Nachricht Freude und Begeisterung ausgelöst hätte, weil für ein lange geplantes Projekt endlich das erwartete Geld kommt. Dennoch: Es kommt, und zwar reichlich mit fast zehn Millionen Euro. Mehr bekommt keine andere Kommune in Schleswig-Holstein. Damit können jetzt etliche Wünsche erfüllt werden: der Anfang für neue Projekte, der erste Schritt für ein neues Stadtviertel und der Startschuss für Stadtverschönerung.

Zu Zeiten der Stadtsanierung war Flensburg Meister in der Disziplin, Fördergelder abzufischen. Ging bei Bund und Land die Kasse auf, lagen bei den Sanierungsfachleuten schon die Förderanträge versandfertig bereit. Baumaßnahmen waren bis ins Detail durchgeplant, die notwendigen Anträge ausgefüllt. Und so wurden klapperige Häuser, verbaute Hinterhöfe zügig wieder auf Vordermann gebracht. „So ist es jetzt nicht“, sagt Christian Reimer, Pressesprecher der Stadt. Vielmehr hat eine Vielfalt lange vorgesehener Projekte jetzt die Chance, auf den Weg gebracht zu werden.

Konkret ist im Förderbescheid die Neustadt genannt, deren Umbau und ergänzende Maßnahmen unter dem Titel „Soziale Stadt“ laufen. Hier besteht die Chance, dass die Neustadt gegenüber der Walzenmühle ihr neues Gesicht erhält. Dazu gehört der Abriss der Supermärkte und auf deren freigelegten Flächen die Anlage eines Stadtteilzentrums. Auch profitiert die Neustadt von finanzieller Unterstützung für das neue Stadtviertel Schwarzenbachtal hinter der Harrisleer Straße. Auch für den Skolehaven, den Neubaukomplex an der unteren Duburger Straße, ist eine Förderung vorgesehen.

Am „Stadtumbau“ – ein weiterer Begriff für den Umbau Flensburger Quartiere – kann Fruerlund partizipieren. So soll die neue Fruerlundschule zum Stadtteilzentrum werden, an dem auch ein neuer Kindergarten seinen Platz erhalten wird. Und überhaupt: Straßenumgestaltung nach Art der Ostlandstraße und der Gerhart-Hauptmann-Straße können das Viertel verschönern.

Noch immer tut sich nichts im jüngsten Sanierungsgebiet der Stadt, dem Bahnhofsviertel. Gegenüber der Berufsfeuerwehr ist ein größeres Gelände abgesperrt, doch von Bauarbeiten – keine Spur. Der Rathaus-Pressesprecher verweist darauf, dass mit dem neuen Schub an Finanzmitteln nun auch eine Förderung beim Bahnhof möglich ist.

Diese Geldgabe aus Berlin ist nicht so gestrickt, wie das bei Behörden sonst üblich ist. Das Geld muss nicht bis zu einem Stichtag ausgegeben sein, weil es sonst verfällt. Diese Systematik komme hier nicht zur Wirkung, sagt Reimer. Im Übrigen gelte wieder das Prinzip der Kofinanzierung. An einem Projekt, das für die Städtebauförderung anerkannt ist, beteiligen sich auch das Land und die Stadt.