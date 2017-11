Geheimprojekt Hafencity: Vortrag mit Stadtdenker

vergrößern 1 von 1 Foto: michael Staudt 1 von 1

von Holger Ohlsen

erstellt am 20.Nov.2017 | 08:30 Uhr

Von seinem Buch „Geheimprojekt Hafencity oder: Wie erfindet man einen neuen Stadtteil?“ wird berichtet, dass es sich wie ein Krimi liest. Am Dienstag, 21. November, 19 Uhr, berichtet Prof. Dr. Gert Kähler, Architekturhistoriker und -kritiker aus Hamburg, auf Einladung des Vereins Flensburger Baukultur im Schifffahrtsmuseum über das größte städtebauliche Entwicklungsprojekt in Europa.

Die Hafencity wurde in ihrer Anfangsphase hinter verschlossenen Türen geplant. Die Öffentlichkeit wurde lange Zeit im Unklaren gelassen. Legitimiert der unbestrittene Erfolg des Projekts ein solches Vorgehen? Gert Kähler tritt aus Überzeugung für Transparenz ein. Er stellt aber auch kritische Fragen, etwa die Frage, ob frühzeitige Information in allen Projektphasen gut ist.

Sein Vortrag berührt aktuelle Fragen nach der Struktur von Planungsprozessen und nach der richtigen Strategie bei großen Konversionsmaßnahmen, wie sie auch in Flensburg mit dem Gebiet „Hafen-Ost“ anstehen. Kähler hat die Entstehungsgeschichte der Hafencity als Buch herausgegeben, es kann bei der Veranstaltung erworben werden.

Gert Kähler war 2005 auf Einladung der Flensburger Baukultur der zweite Stadtdenker Flensburgs. Seine Empfehlung war, dass sich die Stadt um die Eintragung in die Welterbeliste bemüht – und eine Bestandsgarantie für Stadtdenker ausspricht. Planerisch vertrat Kähler als Stadtdenker die Position, Flensburg möge seinen kostbaren Bauten-Bestand behutsam entwickeln, in Richtung Neuzeit an exponierter Stelle nach Art der Elbphilharmonie aber ein Signal setzen. So eines wird bekanntlich ja immer noch gesucht.