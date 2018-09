Hürup : Gefühlvolle Loblieder zum 200. Geburtstag

Der Kirchenchor Hürup-Rüllschau feierte mit einem Konzert den 200. Geburtstag des französischen Komponisten Charles Gounot in der Marienkirche zu Hürup.

von shz.de

25. September 2018, 15:46 Uhr

Sein berühmtestes und wohl meist gespieltes Stück ist das „Ave Maria“. Der Kirchenchor Hürup-Rüllschau feierte jetzt mit einem Konzert den 200. Geburtstag des französischen Komponisten Charles Gounot in der Marienkirche zu Hürup. Unter der Leitung von Gudrun Horn sang der Chor die „Messe in C“ (Messe brève no.7 aux chapelles) mit dem „Credo“ aus der „Second Mass in G“.

Stimmgewaltig intonierten die Sängerinnen und Sänger die Sätze Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei, die gerade in ihrer Kürze markant und durch die rhythmische Sprachmelodie so eingängig sind. An der Klavier-Orgel begleitet wurde der Chor von Oliver Brendicke aus Böklund, der auch an der Kirchenorgel mit zwei Stücken von Gounod sein Können unter Beweis stellte.

Eingestimmt auf den Abend wurde das Publikum mit einigen gefühlvoll gesungenen, christlichen Lobliedern, unter anderem „Locus iste“ von Anton Bruckner und „Laudatum dominum“ von Guiseppe Ottavio Pitoni. Für den „Sommerpsalm“ von Gustaf Waldemar Åhlén gab es spontanen Beifall. Die Kirchenbesucher würdigten den rundum gelungenen Konzertabend mit großem Applaus. Pastor Jan Christiansen bedankte sich in seinem Schlusswort bei allen Mitwirkenden für den „wunderbaren Ohrenschmaus“.

Gounot wurde 1818 in Paris geboren und war zu seiner Zeit ein bedeutender Künstler. Seine Stärke lag in der Komposition romantischer Liebeslieder für das Musiktheater. So erlangte er beispielsweise mit seinen Versionen von Shakespeares „Romeo und Julia“ oder Goethes „Faust“ großes Ansehen.

Als gläubiger Katholik hat Charles Gounod aber ebenfalls beachtenswerte Sakralmusik geschrieben.