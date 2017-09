Gefahrlos durch die Pilzsaison

vergrößern 1 von 4 Foto: yki (4) 1 von 4







Die diesjährige Pilzsaison ist in vollem Gange. Überall im Kreis sprießen zur Zeit Steinpilze, Röhrlinge und andere Arten aus dem Boden. Nach der Flaute im vergangenen Jahr kommen Pilzsammler jetzt umso mehr auf ihre Kosten. „Der feuchte Sommer und die Wärme haben die Pilze in diesem Jahr besonders wachsen lassen“, erklärt Pilzexperte Sönke Lettau. Aber nicht alle Pilze sind für die Pfanne geeignet. Besonders Anfänger sollten ein paar wichtige Regeln beachten.

Das Gelände rund um den Westerwerker See bei Glücksburg bietet sich hervorragend zum Pilze sammeln an. „Hier ist es feucht, und es gibt verschiedene Baumarten und genug offenes Areal“, erklärt Lettau bei einem Streifzug durch den Wald und deutet auf die lichten Baumkronen, durch die reichlich Sonnenlicht auf den Waldboden dringt.

Rund 800 verschiedene Pilzarten gibt es laut Lettau in diesem Laubmischwald. Wer nach ihnen sucht, sollte dabei allerdings nicht nur auf den Waldboden gucken. Auch ein Blick auf die Bäume lohnt sich, erklärt der Pilzexperte. „Die meisten Pilze gehen eine Lebensgemeinschaft mit den Bäumen ein. Dort hat man gute Chancen, fündig zu werden.“ Mykorrhiza nennt man diese Art von Pilzen, die sich bei dieser Symbiose ihre Energie aus den Bäumen holen. Im Gegenzug nehmen die Pilze Stoffe wie Phosphat oder Stickstoff aus dem Boden auf und stellen sie den Pflanzen zur Verfügung. Unter anderem Röhrlinge und Pfifferlinge gehören zu dieser Gattung, aber auch viele Sorten, die nicht zum Essen geeignet sind.

Für Lettau selbst sind Pilze aber mehr als das, was in der Pfanne landet. Der Busdorfer ist Mitarbeiter bei der Mykologischen Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit rund 40 anderen Fachleuten sammelt er nicht nur die Pilze, sondern kartiert und überwacht zudem das Pilzvorkommen im Land. Bereits sein Großvater hatte sich mit der Pilzkunde einen Namen gemacht und war unter anderem an der Erstellung der ersten Roten Liste über gefährdete Pilzarten beteiligt. „Ihn habe ihn früher häufig bei Führungen begleitet und dabei viel über Pilze gelernt“, erzählt der 51-jährige.

Heute bietet er Interessierten selber regelmäßig geführte Pilzwanderungen durch den Wald an. In dieser Saison bereits vier Mal. „Und die Nachfrage ist eigentlich noch viel größer“, berichtet Lettau, der in seinem eigentlichen Beruf als Maschinenbauingenieur arbeitet.

„Die Pilze, die man hier in den Wäldern findet, sind geschmacklich kein Vergleich zu denen, die man im Supermarkt kaufen kann“, sagt Lettau. Da einige der Pilze in größeren Mengen aber zu Allergien führen können, setzt er bei der Zubereitung meistens auf eine Mischpilzpfanne.

Aber nicht nur zum Braten eignen sich Pilze gut. „Diesen Knoblauchschwindling hier kann man auch bestens trocknen und anschließend mörsern, um ihn als Küchengewürz zu verwenden“, erklärt Lettau, als er einen eher kleinen, langstieligen Pilz mit hellem Hut aus dem Boden zieht, der schon aus der Entfernung wie richtiger Knoblauch riecht.

Rund 6500 verschiedene Pilzarten gibt es in Schleswig-Holstein. Aber nicht alle davon sind essbar. So finden sich in den Wäldern auch viele giftige Exemplare wie etwa der bekannte Fliegenpilz. Aber auch viele sogenannte Doppelgänger-Pilze können für unerfahrene Sammler zur Gefahr werden. So sieht beispielsweise der Grüne Knollenblätterpilz dem ungiftigen Wiesen-Champignon zum Verwechseln ähnlich – und kann beim Verzehr tödlich sein.

Anfängern rät Lettau deshalb zur Vorsicht. Ein generelles Mittel, um giftige von ungiftigen Pilzen zu unterscheiden, gebe es nämlich nicht. Auch Fachbücher brächten nicht immer die nötige Sicherheit. Neulingen empfiehlt er, mit der Suche nach Rotfußröhrlingen zu beginnen. Dieser Pilz mit seinem samtig-braunen Hut und dem charakteristischen roten Stiel komme nicht nur häufig vor, sondern habe zudem keine giftigen Doppelgänger.

Wer selber auf Pilzjagd gehen will, dem empfiehlt der Fachmann neben dem Pugumer Forst auch die Wälder südlich von Idstedt oder den Schleswiger Schlossgarten.