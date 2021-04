„Marsch des Lebens“ : Gedenken an Deportationen nach Flensburg im Frühjahr 1945

In den letzten Tagen des 2. Weltkriegs trafen hunderte KZ-Häftlinge in Flensburg ein. Ein Gedenkmarsch erinnert an sie.

Flensburg | Der „Marsch für das Leben“ war eigentlich schon vor einem Jahr geplant, zum 75. Jahrestag eines grauenvollen und heute in Flensburg kaum noch bekannten Geschehens: Hunderte KZ-Häftlinge erreichten ausgemergelt die Stadt – per Bahn, per Schiff oder zu Fuß. Getrieben von SS-Aufsehern, die die Häftlinge nicht den vorrückenden alliierten Truppen überlasse...

