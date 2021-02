Feuer in Flensburg : Gartenlaube in der Nordstadt in Vollbrand

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Flensburg | Am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr brannte in einer Gartenkolonie in der Flensburger Nordstadt im Bereich der Norderallee ein Gartenhaus. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Kooperative Regionalleitstelle, weil sie aufsteigenden Rauch aus der grundsä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.