Jazz in Flensburg : Fynn Großmann Quintett bei der Hofkultur

vergrößern 1 von 2 Foto: jan-christoph elle 1 von 2

Das Fynn Großmann Quintett ist zu Gast bei der Flensburger Hofkultur am Sonnabend. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr im Roten Hof, Rote Straße 14. Fynn Großmann studiert Jazz-Saxophon und Oboe in Hannover, ist in mehreren Jazz-Bands, klassischen Orchestern und Cross-Over-Projekten aktiv. Außerdem arbeitet er als Komponist und Arrangeur. Mit ihm spielen Phillip Dornbusch, Tenorsaxophon, Marko Djurdjevic, Piano, Clara Däubler, Bass, und Johannes Metzger, Drums. Auf dem Programm stehen moderne Jazz-Eigenkompositionen. Karten gibt es im Vorverkauf und online sowie ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.

von pop

erstellt am 10.Aug.2017 | 11:57 Uhr