Zeugin gesucht : Fußgänger in Flensburg angefahren – Autofahrer flüchtet

Eine Autofahrerin hatte dem 32-jährigen Mann geholfen – Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht.

von Dana Ruhnke

04. Mai 2018, 12:40 Uhr

Flensburg | Am Donnerstagmorgen wurde gegen 6.05 Uhr ein Fußgänger an der Kreuzung Neumarkt in Flensburg von einem Pkw angefahren und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Fahrer des Autos daraufhin weitergefahren, ohne sich um den Geschädigten zu kümmern.

Der 32-jährige Mann soll über den Parkplatz Neumarkt in Richtung Rathaus gegangen sein, wo er über die für ihn „grüne“ Fußgängerampeln gehen wollte. Aus der Innenstadt sei ein weißer VW-Golf gekommen, dessen Fahrer den Mann offenbar übersah. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 32-Jährige sei dabei gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der Pkw sei weitergefahren.

Als Zeuge wird nun eine weitere Autofahrerin gesucht, die bei dem Angefahrenen angehalten war, um sich zu kümmern. Sie und andere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Flensburg unter der Telefonnummer 0461/4840 zu melden.

