Jubiläum in Flensburg : Furys feiern ein Jahr lang 30. Geburtstag

von Antje Walther

erstellt am 02.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Wenn sie wollten, könnten sie im nächsten Jahr zehnten Jahrestag der Bandauflösung begehen. Fury in the Slaughterhouse feiern stattdessen dieses Jahr ganzjährig Geburtstag. Und stoßen am 15. November richtig weit nach Norden vor, nach Flensburg. Zum Juni 2018 dann bringen die Brüder Wingenfelder, der Kern der Kultband, ein neues Album raus, spielen auf Festivals, und im September geht das Sixpack für eine Woche auf Kreuzfahrt und nimmt viele musikalische Freunde mit. Foolsgarden und Stoppok zählen dazu. Die teuren Tickets für das Ereignis auf der „Mein Schiff 3“ von Tui waren noch nicht lange auf dem Markt, doch ganz flott zu fast zwei Dritteln verkauft, sagt Kai Wingenfelder und findet die Route Bremerhaven – Amsterdam – Helgoland – Bremerhaven auch ganz witzig.

Ausverkaufte Shows erleben die nicht aus der Mode kommenden Rocker unverändert. 1987 haben die Hamburger Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder die Band mit drei weiteren Musikern in Hannover (offiziell) gegründet, über die Jahre einen Hit nach dem anderen produziert – „Time To Wonder“, „Won’t Forget These Days“, „Radio Orchid“ – und über 1000 Konzerte gegeben und weltweit über vier Millionen Alben verkauft. 2008 sollte Schluss sein, aber das mit dem Aufhören klappt ja nicht so recht.

Das Abschiedskonzert an der Basis in Niedersachsen gab es wegen der enormen Nachfrage gleich drei Mal. Dann kam wohl ein Freund auf die Idee der Klassentreffen in Form von Konzerten – wie sich das gehört im Abstand von fünf Jahren. Das erste Ereignis dieser Art 2013 natürlich zu Hause in Hannover – fünf Jahre nach Bandende – war wieder schnell ausverkauft.

Das nächste wurde vorgezogen auf 2017, weil die Band (die Trennung mal vergessen) 30-jähriges Jubiläum hatte. Auch da musste es ein Hattrick sein mit drei ausverkauften Konzerten im Frühjahr. Und nun geben die Furys 2017 ein Konzert nach dem anderen.

Wie fühlt sich das an nach all der Zeit? „Komischerweise total schön“, antwortet Fury-Mastermind Kai Wingenfelder. Man sei 25 Jahre lang zusammen gewesen und gewachsen, da gibt es Familienbande in der Kapelle, Freundschaften, die, wenn sie zu Bruch gehen, besonders weh tun.

Das ganze Nachdenken nach der Trennung, die „Listigkeit des Alters“ machten sich bemerkbar, das Zusammenspiel sei angenehm, die Akustikkonzerte machen Spaß und die Kreuzfahrt später wird erst recht einer. Sie seien viel entspannter als früher, beobachtet Wingenfelder, der Ende November 58 wird und ein Haus und Studio in der Schleswiger Umgebung hat. „Wir haben keine Plattenfirma im Nacken“, so erklärt er einen Grund für völlige Gelassenheit, „wir wollen eigentlich nur Geburtstag feiern.“ Die ausverkauften Klassentreffen-Konzerte haben dazu veranlasst, „und wir sind dankbar, dass es so ist“.

Die Akustik-Idee ist auch eine, die die sechs Musiker (neben Kai und Thorsten sind das Gero Drnek, Rainer Schumann, Christof Stein-Schneider, Christian Decker) wieder aufgreifen, nachdem sie vor vielen Jahren wunderbar funktionierte. Kai verwahrt sich dagegen, das Format „unplugged“ zu nennen, das ist für ihn zur „Werbeveranstaltung“ verkommen.

Bei Fury bedeuten Akustik-Konzerte neu arrangierte Stücke und „Neues auszuprobieren“. Diese Konzerte in kleinerem, intimeren Umfeld als es die Kultband gewohnt ist, verheißt „riesige Abwechslung“. Sie verzichten aufs „Rumrennen und wahnsinnige Showeinlagen“; von den „großen Gesten“ haben in einem 15 000-köpfigen Publikum „die hinten nichts davon“, sagt Wingenfelder. Das Deutsche Haus, wo das Flensburger Konzert stattfindet, wird bestuhlt sein. Die sechs Musiker bringen zwei Gäste mit, die Kennern das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Bei der Multiinstrumentalistin Anne de Wolff wäre die Liste mit den Namen der Promis übersichtlicher, mit denen sie noch nicht gespielt hat. Und Martin Huch gilt als einer der wenigen Profi-Musiker der Steelguitar und Pedal-Steel-Gitarre in Europa.

Wenn die Archive nichts verheimlichen, spielen die Wingenfelders nicht mal alle fünf Jahre in Flensburg, zuletzt 2011 im Roxy. Premiere hatte Fury hier übrigens Anfang der 90er als Newcomer-Band bei einer Fachhochschul-Fete.





Fury in the Slaughterhouse: „Little Big World Tour – live and acoustic“, 15. November, 20 Uhr, Deutsches Haus, Flensburg.