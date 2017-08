Langballig : Für ein Jahr freiwillig ins Museum

vergrößern 1 von 1 Foto: van de Loo 1 von 1

Langballig | Bestimmte Erwartungen hatte Lisa Brogmus aus Flensburg-Weiche nicht. In einem aber war sie sich im vergangenen Jahr nach dem Abitur an der Goethe-Schule sicher: „Ich wollte auf jeden Fall erst mal etwas anderes machen.“ Das angedachte Studium der Umweltwissenschaften sollte zunächst zurückgestellt werden. Im Bekanntenkreis hörte sie dann sehr positive Äußerungen über ein „Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kultur“ und informierte sich darüber. Zufällig stieß sie dabei auf das Landschaftsmuseum Angeln in Unewatt, das sie trotz der geringen Entfernung zu ihrem Heimatort noch nicht kannte. Sie bewarb sich und wurde schließlich angenommen. Jetzt blickt sie auf ein Jahr in Unewatt zurück.

Ihre Bilanz fällt positiv aus: „Es war insgesamt eine sehr schöne Zeit mit einer tollen Einsatzstelle.“ Ihr Tätigkeitsbereich sei sehr abwechslungsreich gewesen und habe von Büroarbeit, Veranstaltungsorganisation und Fotografie über Pflege der Homepage, Gestaltung von Werbeanzeigen und Betreuung von Kindergruppen bis hin zu handwerklichen Arbeiten beim Winterfestmachen des Museums und Vorbereiten der Saisoneröffnung gereicht. Besonders herausfordernd und reizvoll waren nach ihrer Aussage die digitale Inventarisierung der Museumsbestände und das eigenständige Erstellen der Konzeption für die Ausstellung von Schulwandbildern und deren Umsetzung.

Zum FSJ gehören stets 25 Bildungstage. Lisa Brogmus besuchte vier einwöchige Seminare mit kulturellen Themen und im vergangenen November einen Jugendkongress in Berlin. Weiterer Bestandteil ist ein Pflichtprojekt. Dabei stellte sie einen „Familienrucksack“ zusammen. Er dient dazu, für Kinder den Rundgang durchs Museum anschaulicher zu machen und sie aktiv einzubinden. Zum Inhalt mit Bezug zu den einzelnen Stationen in Unewatt gehören Puzzle, Memory, Quiz, Angelspiel und eine Geschichte. Die Rucksäcke können an der Kasse ausgeliehen werden.

Lisa Brogmus ist sich sicher: „Das war keine vergeudete Zeit – im Gegenteil!“ Neben vielen neuen Eindrücken habe sie die Gelegenheit gehabt, Dinge auszuprobieren, mit denen sie sonst nie zu tun gehabt hätte. Ihr Mut und ihre Zuversicht, neue Herausforderungen anzugehen und zu meistern, seien gestärkt worden. Jetzt hofft sie auf einen Studienplatz im Fach „Umweltwissenschaften“ an der Universität Lüneburg.

Ihre bisherige Chefin Inga Latendorf lobte die engagierte und zuverlässige Arbeitsweise von Lisa. „Sie war eine große Unterstützung.“ Zugleich teilte die Museumsleiterin mit, dass die Einsatzstelle ab September noch frei ist. Interessenten könnten sich kurzfristig bewerben. Während des FSJ zahle der offizielle Einsatzstellengeber, die Kreiskulturstiftung als Träger des Museums, 350 Euro Taschengeld. Zudem seien die Teilnehmer krankenversichert.



>Anfragen unter Telefon 0 46 36 / 10 21