Flensburger Innenstadt : Fünf Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus am Niedermai

Durch das Feuer im Treppenhaus war drei Bewohnern der Fluchtweg ins Freie abgeschnitten.

Flensburg | Ein Feuer in einem Wohnhaus am Niedermai hatte am Freitagabend erhebliche Folgen: Insgesamt fünf Menschen erlitten Rauchvergiftungen, drei von ihnen mussten in die Klinik eingeliefert werden. Aus bislang ungeklärter Ursache war es zu einem Feuer im Treppenraum des Hauses gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr von der nur wenige Meter entfernten Fe...

