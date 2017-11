Campus Flensburg : Fünf neue Professoren für die Hochschule Flensburg

vergrößern 1 von 2 Foto: Gatermann 1 von 2

14.Nov.2017

Kontinuierlicher Zuwachs: Die Hochschule Flensburg freut sich über fünf neue Professoren, die ihre Studenten fit für die Zukunft machen sollen. Die neuen Lehrkräfte bringen viel Praxiserfahrung mit, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.

Es herrschte Einigkeit unter den neuen Dozenten: Sie seien von den Kollegen in ihren Fachbereichen, im wissenschaftlichen und administrativen Bereich, durchweg freundlich empfangen worden. Von „grandioser Unterstützung“ sprach etwa Prof. Jan Gerken, seit Kurzem Inhaber der Professur für Datenbanken und Data Science an der Hochschule Flensburg. Die große Unterstützung betonte auch Neu-Prof. Kai Petersen, den die Hilfsbereitschaft freilich wenig überrascht haben dürfte. Petersen schloss sein Wirtschaftsinformatik-Studium an der Hochschule Flensburg ab. Nach Stationen an Forschungsinstituten und in der Industrie in Schweden, freut sich Petersen wieder zurück zu sein an der Hochschule Flensburg. Er verantwortet hier die Professur für Software Engineering.

Der stellvertretende Präsident der Hochschule Flensburg, Prof. Thomas Severin, hatte die vier neu berufenen Professoren und die neu berufene Professorin ins Präsidium eingeladen, um sich gegenseitig kennenzulernen und um erste Kontakte zwischen den neuen Lehrenden, auch studiengangs- und fachbereichsübergreifend zu knüpfen.

Angela Clemens unterrichtet am Fachbereich Information und Kommunikation Intermediales Design. Die Professorin leitete zuvor die Webdesign-Abteilung eines internationalen Unternehmens, lehrte und forschte in Neuseeland, war selbstständig tätig in München, wo sie über die Hochschule München wieder in den Lehrbetrieb kam.

Nach seiner Tätigkeit in der Beratungsparte bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft freut sich Prof. Lasse Tausch-Nebel, künftig die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und das Rechnungswesen an der Hochschule Flensburg vertreten zu dürfen. Eine arbeitsintensive, aber spannende Aufgabe, so Tausch-Nebel.

Mit Datenbanken und Data Science beschäftigt sich nun Prof. Jan Gerken im Fachbereich Wirtschaft. Er studierte an der Universität in Bremen, arbeitete im Innovationsmanagement bei einem weltweit tätigen Baukonzern, bevor er in Bremen promovierte. Zuletzt arbeitete er unter anderem als Technologiescout bei der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) in Kiel.

Bei der WTSH war auch Prof. Dirk Müller tätig. Er begleitete junge Unternehmensgründer. Nach seinem Studium des Maschinenbaus und der Betriebswirtschaftslehre hatte er selbst ein Unternehmen im Internetbereich gegründet. Jetzt lehrt er an der Hochschule Flensburg Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Innovationsmanagement.

Prof. Thomas Severin freut sich über die vielfältigen Praxiserfahrungen, die die neuen Kollegen mitbringen: „Davon profitieren natürlich unsere Studierenden in großem Maße.“