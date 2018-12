Hörup : Fünf Minuten auf der großen Bühne

Kerstin Bogensee aus Hörup tritt am Sonnabend beim Wettbewerb „Deutscher Rock & Pop-Preis“ in Siegen auf.

03. Dezember 2018, 16:41 Uhr

„Ideen geistern manchmal über Wochen in meinem Kopf, danach beginnen sie zu wachsen“, so beschreibt Kerstin Bogensee den langen Weg zum eigenen Lied. „Songpoesie“ nennt sie ihre Kompositionen mit überwiegend nachdenklichen, mitunter aber auch fröhlichen Texten. „Alles steckt noch in den Kinderschuhen. Vor zweieinhalb Jahren habe ich den Schritt gewagt, auf offenen Bühnen aufzutreten.“

Vorsichtig, genau abwägend und behutsam agierend ist die Höruperin ins Künstlerleben gestartet. Nach zwei erfolgreichen kleineren Wettbewerben in Hamburg und Damp fasste sie Mut und bewarb sich für den diesjährigen „Deutschen Rock & Pop-Preis“ in Siegen in der Kategorie Singer/Songwriter – und wurde nominiert.

„Komposition, Text und Stimme werden gleichermaßen bewertet, das fand ich attraktiv“, sagt die 37-Jährige. Und was passiert danach? Kerstin Bogensee bleibt zurückhaltend: „Ich habe kein klares Ziel vor Augen, weil ich eigentlich schon alles habe, was mich glücklich macht.“ Dazu gehören ihr Mann und ihre beiden Kinder, das Zuhause in Hörup und ihre Aufgabe als Gesanglehrerin an den Musikschulen in Niebüll, Husum und Flensburg.

Noch bis vor drei Jahren arbeitete sie in ihrem erlernten Beruf als Pharmazeutisch Technische Assistentin (PTA) in einer Apotheke, machte nebenbei aber immer schon Musik: In der A-cappella-Gruppe „Voicetime“, im Duo „Klangmomente“ oder allein mit der Gitarre.

Holt sie ihre Kindheitserinnerungen hervor, so war die Musik immer Teil ihres Lebens. Der Großvater spielte Akkordeon, der Vater gehörte der Folk-Gruppe „De Inspringer“ an, und mit zehn Jahren sang sie bei einer Trauung in der Nordhackstedter Kirche das „Ave Maria“.

„Ich habe viele Fortbildungen in Richtung Rock & Pop mitgemacht“, blickt sie auf ihre musikalische Entwicklung zurück. Das habe ihr Selbstbewusstsein gestärkt und sie mutig werden lassen, die Festanstellung zu kündigen und sich ganz der Musik zu widmen. „Jetzt ist die Lebenssituation viel entspannter. Mit 37 Jahren habe ich offensichtlich genügend Erfahrung, um eigene Lieder schreiben zu können.“ So hat das Lied „Auf zu neuen Ufern“ durchaus autobiografische Züge.

Für den Wettbewerb wählte sie jedoch den Song „Auf Eis“, in dem es um Liebeskummer geht. Am kommenden Sonnabend werden Familie und Freunde die Daumen drücken, wenn Kerstin Bogensee in der Siegerlandhalle die große Bühne betritt und in fünf Minuten die Jury überzeugen möchte, und das ohne vorherigen Soundcheck. „Vielleicht bringt es mich weiter“, sagt die Musikerin. „Mal gucken, was passiert.“