Führung nach Feierabend

von Antje Walther

15. August 2018, 10:54 Uhr

Auf dem Museumsberg Flensburg findet heute eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung statt. „Aus neu mach alt. HistoRetroShabbyIsmus“ ist der Titel der Schau, in der Möbel, Objekte und Bilder präsentiert werden, denen ihr Alter nicht sofort anzusehen ist. Ausstellungskuratorin Madeleine Städtler erwartet interessierte Besucher um 18 Uhr im Heinrich-Sauermann-Haus.

Ruhiger Geist durch Yoga





Yoga – ein Weg, um in die eigene Mitte zu kommen. Dieser Weg beginnt mit der Schulung des Körperbewusstseins. So können Fehlhaltungen erkannt und eventuell korrigiert werden. Die Atemübungen verhelfen zu mehr innerer Ruhe. Am Donnerstag, 23. August, können Interessierte um 16.30 im Haus der Familie des ADS-Grenzfriedensbunds, Wrangelstraße 18, die jahrtausendealte Philosophie kennenlernen, die die Wurzeln des Yoga bildet und dem Geist hilft und ihn darin unterstützt, ruhiger und friedlicher zu werden. Anmeldungen und nähere Informationen im Haus der Familie unter Telefon 0461-503260. Anmeldeschluss ist Montag, 20. August.