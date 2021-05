Flensburger Werft : FSG: Belegschaft und Geschäftsführung kämpfen gemeinsam um Marine-Aufträge

Mit einer Kundgebung vor dem Werkstor der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft macht die IG Metall Druck auf die Bundesregierung.

Flensburg | Es ist wieder laut in den Hallen der Flensburger Werft. Die Monate nach der Insolvenz, in den der Betrieb bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) nahezu komplett still stand, liegen inzwischen hinter den verbliebenen rund 360 Mitarbeitern. Zwar gibt es in einigen Abteilungen noch Kurzarbeit, aber rund 70 Prozent der Beschäftigten sind an ihre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.