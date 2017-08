Steinberg : Frühschoppen mit Dixieland-Jazz

vergrößern 1 von 1 Foto: Lempelius 1 von 1

Steinberg | Die Reihe der diesjährigen Flens-Konzerte auf dem Gut Oestergaard endet an diesem Sonntag mit dem Jazzfrühschoppen. Von 11 bis 14 Uhr erklingt fröhlicher, beschwingter Dixieland-Jazz mit der Holiday Jazzband. Die hochkarätige Musiker formieren sich eigens für dieses Konzert zu einer Band. Es spielen: Thomas Niemand (Trompete), Matthias Constabel (Posaune), Ulf Schirmer (Klarinette, Saxophone), Jörg Zschimmer (Banjo), Erling Tjoernelund (Bass) aus Dänemark und Nils Conrad (Schlagzeug). Die Musiker gehören renommierten Bands wie der Traditional Old Merry Tale Jazzband, dem Clarinet & Sax Revival Quartet, der Hans Jörn Wolff All Star Jazz Band und der Savoy Dixieland Jazzband an.

Wenn das Wetter „mitspielt“, dann biete das Gut Oestergaard im Hofgelände die richtige Kulisse für den Flens-Jazzfrühschoppen, sagt Veranstalter Jörg Lempelius. Doch auch Regenwetter kann das Vergnügen nicht schmälern, da alle Besucher auch in der geräumigen Kulturscheune Platz finden würden. Das Team von Gut Oestergaard, der Eventkoch Manfred Weinmann und der Lions-Club Flensburg sorgen für das leibliche Wohl.

Karten für das Konzert gibt es für 10 Euro an der Tageskasse, online, bei den sh:z-Ticketcentern und an Reservix-Vorverkaufsstellen, darunter die Buchhandlung Liesegang in Schleswig, das Reisebüro Stuckmann in Kappeln und die Touristinformationen in Flensburg, Glücksburg und Gelting.

erstellt am 03.Aug.2017 | 15:00 Uhr