Schafflund : Frühjahrstreffen im Zeichen der Heimat

Schafflund | Mit der silbernen Ehrennadel des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes wurde Hermann Carstensen anlässlich des Frühjahrstreffens des Heimatvereins Schleswigsche Geest ausgezeichnet. Seit 30 Jahren ist der Schafflunder bereits Mitglied, hat als Vertrauensmann viele Jahre gewirkt, kompetente Beiträge im Jahrbuch veröffentlicht und seit neun Jahren im Vorstand mitgearbeitet. „Du bist immer dabei“, sagte die Vorsitzende Beate Dopatka vor rund 60 anwesenden Mitgliedern im Landgasthof „Utspann“. Wie bei allen gemeinsamen Veranstaltungen des Heimatvereins hatte Carstensen auch diesmal seine Büchertische mit neuen und antiquarischen Büchern aufgebaut, wobei der Erlös stets seinem Verein zugute kommt.

Vor der Festveranstaltung hatten sich die Teilnehmer zu einem plattdeutschen Gottesdienst in der Wallsbüller Kirche eingefunden, gestaltet von Pastor Dieter Andresen vom Bibelzentrum Schleswig. Bezugnehmend auf die Predigt meinte Beate Dopatka später bei der Begrüßung: „Ich wünsche mir, dass der frische Wind auch in unseren Heimatverein weht – Heimat ist ein wichtiges Gut.“ Amtsvorsteherin Gudrun Carstensen erläuterte in ihrem Grußwort, wie im Amtsbereich Schafflund ein Schwerpunkt darauf gelegt werde, mit guten Angeboten für Jung und Alt das Leben auf dem Land zukunftsfähig zu gestalten: „Viele junge Familien möchten an ihren Heimatort zurückkehren.“

Auf das Motto „Dorf für Kinder – Dorf für alle“ des ländlichen Zentralorts Schafflund verwies Bürgermeisterin Constanze Best-Jensen. Da Mitglieder aus der gesamten Region des Geestvereins angereist waren, stellte sie die aktuellen Projekte ihrer Gemeinde vor, wie das „Schafflunder Herzstück“, die Betreuung in den Kitas oder die Umwandlung des Ehrenmals in ein Mahnmal für den Frieden.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Festvortrages von Dieter Andresen unter dem Titel „Der Mensch Martin Luther“. Allerdings geschah dies nicht auf Plattdeutsch. Luther sei schließlich nie in Schleswig-Holstein gewesen, erklärte Andresen, der interessant und kurzweilig berichtete, wie Luther im Alltag lebte, ob als Kind, Mönch, Ehemann oder Vater, und wie er sich mit der Allgegenwart des Teufels auseinandergesetzt habe.

Musikalischer Höhepunkt waren die schwungvollen Rhythmen von Pa’s Brass Band.









erstellt am 22.Jun.2017 | 14:26 Uhr