„Es ist eine Katastrophe“ : Friseur Peter Kuschel: Die Hälfte unserer Kunden hat ihren Termin abgesagt

Die aktuelle Regelung sei für die Flensburger Betriebe existenzgefährdend, warnt der Unternehmer.

Flensburg | Im Friseursalon Kuschel ist es ruhig an diesem Dienstagvormittag. Viele Stühle sind nicht besetzt. Lediglich einige ältere Kunden bekommen einen neuen Haarschnitt oder eine Dauerwelle. Weiterlesen: Stundenlanges Warten vor dem Friseurtermin: Chaos an den Corona-Teststationen In der Küche des Salons sitzt Peter Kuschel. Er hat sich vor 49 Jahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.