Frischzellenkur für die Schlosskapelle

90 000 Euro sind in diesem Jahr in die Renovierung der Kapelle von Schloss Glücksburg geflossen. „Wer es nicht weiß, sieht nichts“, erklärt die Stiftungs-Leiterin Susanne Ascheron auf einem Rundgang. Aber der alte Holz-Fußboden unter dem reichlich ramponierten Gestühl war marode und mit Kunststoffplatten nur provisorisch abgedeckt. Von Januar bis April 2017 wurde der Boden aufgenommen. Dabei entdeckten die Handwerker, dass der Raum aus der Zeit um 1600 kein solides Fundament hatte. Unter einer Schicht von etwa 15 Zentimetern Sand kam die nackte Erde zum Vorschein. Jetzt wurden in Absprache mit dem Denkmalamt Steinplatten verlegt. Die darauf verlegten Eichendielen erhielten Lüftungslöcher, damit Feuchtigkeit entweichen kann.

Dann wurde das Gestühl repariert und neu gestrichen. Dabei wurde der Abstand zwischen den Sitzreihen von 38 auf 43 Zentimeter vergrößert. Nun stehen statt 150 nur noch 130 Sitzplätze zur Verfügung. Aber der Mensch von heute sei nun mal im Schnitt größer als der Mensch von 1717, so Susanne Ascheron. Die hölzernen Einbauten stammen alle aus dem frühen 18. Jahrhundert, der Zeit des Hochbarocks. Die spiralförmigen Säulen, die die Empore tragen, wurden versetzt, die Sitztiefe der Bänke vergrößert. Statt geplanter 65 000 Euro wurden 78 000 ausgegeben. Weitere 12 000 Euro flossen in die Restaurierung der Empore.

Von Januar bis April 2018 wird der Altarraum überarbeitet. „Wir rechnen mit weiteren 35 000 Euro“, sagt Susanne Ascheron. Die anfangs veranschlagten 65 000 Euro für die Aufarbeitung des Gestühls samt Boden hat ein Stifter aus Kiel übernommen; die restlichen Kosten trägt die Stiftung. Die Mühe und die Kosten lohnten sich aber: „Wir haben jährlich 200 Veranstaltungen in der Kapelle, überwiegend Trauungen. Der Raum ist sehr beliebt“, sagt sie.