Jerrishoe : Frisches Bauland

Im Jerrishoe stehen acht weitere Grundstücke zur Verfügung. Weil es für das Nachwärmekonzept im Ort noch nicht genug Interessenten gibt, wollen die Gemeindevertreter an Haustüren dafür werben.

von shz.de

12. Oktober 2018, 16:21 Uhr

Ausführlich beschäftigte sich die Gemeindevertretung Jerrishoe auf ihrer jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Heideleh mit der Weiterentwicklung des Baugebiets „Claus-Kühl-Ring“ an der Tarper Straße. Der bisher von der Landesplanung zum Verkauf freigegebene erste Abschnitt mit 16 Grundstücken ist in diesem Jahr vollständig bebaut worden. Nunmehr gehen auch die restlichen acht Baugrundstücke in den Verkauf, so dass im nächsten Sommer dann auch dort die Eigentümer in ihre neuen Häuser einziehen können.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen dann auch zügig die Arbeiten zur Resterschließung der Straßen und Gehwege vergeben werden, um den Baustellencharakter möglichst schnell zu beenden. Dazu soll aber vorab noch die Oberflächenentwässerung verbessert werden: Es wird ein weiterer Entwässerungsschacht eingebaut, um das Wasser schneller über das unterirdische Drainagesystem abzuführen. Während der Regenzeit im letzten Frühjahr waren die Entwässerungsrinnen und Schächte infolge des Sandeintrags bei den Bauarbeiten auf den Grundstücken häufiger verstopft und es bildeten sich Wasserlachen auf den Straßen. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird der Missstand nicht mehr auftreten.

Parallel zu den Erschließungsarbeiten werden im kommenden Frühjahr auch die Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in die Natur für dieses Baugebiet umgesetzt. Hinter dem Baugebiet wird eine Streuobstwiese angelegt, auf der heimische Gräser und Kräuter gesät werden. Zum Außenbereich hin wird in voller Breite des Baugebietes auf einer Länge von 200 Meter ein Knick neu aufgesetzt und mit heimischen Gehölzen bepflanzt.

Für große Verärgerung der Vertretung sorgte ein erneuter Einbruch in das Jugendzentrum am Norderholzweg. Seitens der Polizei seien Spuren gesichert worden und die Suche nach den Tätern laufe, berichtete Bürgermeisterin Heike Schmidt. Der Bauausschuss wurde beauftragt, das Gebäude mit Rollläden und Gittern an den Fenstern zu sichern und Bewegungsmelder zu installieren. Zudem wird der Einbau einer Video-Überwachung erwogen, wie dies schon mit gutem Erfolg an den benachbarten Schulen erfolgt ist.

Mit einer Nahwärmeversorgung im Bereich des alten Ortskerns mit Dorfstraße, Grüner Weg, Süderreihe und Schulkoppel, gespeist aus der Abwärme der Biogasanlage am südwestlichen Ortsrand – das Konzept war im Laufe des Jahres in mehreren Informationsveranstaltungen erläutert worden –, könnten erhebliche Mengen CO2 eingespart werden. Für eine Wirtschaftlichkeit sind mindestens 70 Anschlüsse erforderlich. Da die bisherige Nachfrage noch nicht ausreicht, erklärten sich die Gemeindevertreter bereit, in Haustürgesprächen für diese klimaschonende Wärmeversorgung zu werben.