Handewitt / Wanderup : Frischer Wind für Seenlandschaft

Die Gemeinden Handewitt und Wanderup nehmen einen neuen Anlauf, um das Kiesabbaugebiet für Gewerbe, Tourismus und Naherholung weiterzuentwickeln.

19. April 2018, 13:00 Uhr

„Landschaftsveränderung als Chance“, steht auf der Leinwand. In der Gemeindeverwaltung Handewitt läuft ein neuer, siebenminütiger Image-Film, der mit bunten Sequenzen, etlichen Lokalmatadoren und pointierten Aussagen das Interesse für das „Seenland um Flensburg“ wecken soll – bei Bürgern, potenziellen Investoren und Touristen. Die bewegten Bilder sind so etwas wie der visuelle Aufgalopp für eine zweite Realisierungsphase des Kiesnachnutzungskonzepts, das die Gemeinden Handewitt und Wanderup seit rund 15 Jahren verfolgen. Der Begriff „Seenland um Flensburg“ ist zwar geographisch nicht richtig, passt aber zum Marketing.

Schon zur Jahrtausendwende kam auf der Geest der Wunsch auf, den Kiesabbau stärker zu regulieren, Ärgernissen wie Staub und Lärm einen positiven Nutzen entgegenzusetzen. Naherholung, Tourismus und Naturpädagogik rückten in den Vordergrund für ein Gebiet, das 250 Hektar und neun Seen umfasst.

Die ökonomischen Erfordernisse von insgesamt vier weiterhin aktiven Kiesabbau-Unternehmen, aufwendige und wechselnde Genehmigungsverfahren und Förderinstrumente sowie die unterschiedlichsten Wünsche von potenziellen Investoren, Anliegern und der öffentlichen Hand ließen die Idee zu einem Mammutprojekt werden. „Viele hätten schon aufgegeben“, sagt Planer Manfred Demuth. „Aber diese beiden Gemeinden haben sich in das Vorhaben festgebissen.“

Es geschah nur wenig. Neben einem aufgepeppten Baggersee in Wanderup und einem Wanderweg am Südrand des Handewitter Waldes steht in den Referenzen die Swingolf-Anlage in Hüllerup. Dort hatte ein ehemaliger Landwirt die Initiative ergriffen und seine Ländereien in eine beliebte Freizeitstätte verwandelt.

In den nächsten beiden Jahren soll es merklich vorangehen. „Wir stehen vor der nächsten großen Ausbaustufe“, verspricht Wanderups Bürgermeisterin Ulrike Carstens und Handewitts Bürgermeister Thomas Rasmussen ergänzt: „Wir werden den Landschaftsumbau aktiv begleiten und gestalten.“ Es stehen 650 000 Euro, zu gut 50 Prozent aus dem Landesprogramm „Ländlicher Tourismus“ finanziert, bereit.

Der größte Baustein ist ein zweigliedriges Multifunktionsgebäude, das in diesem Sommer am Badesee in Wanderup errichtet werden soll. Es wird einen Informationsbereich mit Schautafeln, einen Wetterunterstand, einen Kiosk und Umkleidekabinen für Badegäste beherbergen. Auch ein Rundweg in Haurup-Hoffnung sowie drei kleine Aussichtsplattformen am Badesee Wanderup, am Waldrand in Hüllerup und in Haurup-Hoffung stehen oben auf der Agenda. In der Warteschleife befindet sich weiterhin ein Badesee in Haurup. „Schwierige Verhandlungen“, lautet der knappe Kommentar der Beteiligten. Ein Wohnmobil-Stellplatz, ein Campingplatz sowie einige Ferienhäuser und Ferienwohnungen sehen die Planungen an dieser Stelle vor.

Eher zufällig bekommt das „Seenland um Flensburg“ demnächst eine Bio-Attraktion: In freier Wildbahn vom Aussterben bedrohte Edelkrebse. Die Universität Kiel hat von einem Kooperationspartner, der Krebszucht Oeversee, den Tipp erhalten, die seltenen Tiere in Wanderup und Handewitt anzusiedeln. Kai Lehmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Kiel, erklärt: „Die Seen hier werden von Grundwasser und Niederschlägen gespeist und besitzen keinen Zu- oder Abfluss, über die der amerikanische Flusskrebs einwandern und die vernichtende Krebspest mitbringen kann.“ Im Herbst soll der Besatz erfolgen: 10 000 Exemplare pro See. Im Sommer sollen Untersuchungen die geeignetsten Gewässer ermitteln.





> Der Image-Film findet sich auf www.seeland-um-flensburg.de