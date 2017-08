Steinbergkirche : Frische Milch aus dem Zapfhahn

vergrößern 1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

Ein Jahr ist es her, dass die Eltern von Johanna Keim und ihrem Bruder Lukas ihre Heimat Aachen verlassen und sich in Steinberg niedergelassen haben. Die Geschwister besuchen sie nun mit Lukas’ Freundin Dana Kabelitz. Alle drei sind Studenten und leben in Koblenz. Bei ihrem Besuch lassen sich die drei es nicht nehmen, für die Familie die wöchentliche Milchration vom Hof Riesbank in Gintoft abzuholen. Hans-Jürgen Joost zapft sechs Liter aus dem Milchtank in die mitgebrachten Flaschen ab und freut sich über das Lob der jungen Leute: „Sehr lecker.“

Das Lob bestätigt dem 54-jährigen Landwirt, dass er mit seinem Angebot „Milch von Riesbank“ richtig liegt. Der Milchverkauf an Privatleute bringt nicht das große Geld, aber trägt, wie „Bauer Joosti“ sagt, zur Verbesserung des Image der Milchbauern bei.



Kein einfaches Leben

„Milch zum Mitnehmen“ – das kommt nicht nur bei Einheimischen aus den rund um Gintoft liegenden Dörfern gut an, sondern auch bei Urlaubern. Sie kommen zur Melkzeit – täglich von 5.30 bis

8 Uhr – und dann noch einmal von 16.30 bis 18 Uhr auf den Betrieb in Gintoft. Dann schauen sie beim Melken zu und nehmen sich Milch mit.

Joost gehört zur mittlerweile dritten Generation, die den Hof bewirtschaftet. Er ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen, hat den Beruf von der Pike auf gelernt und möchte nichts anderes sein. Sein Großvater hatte den Hof vor dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Der Großvater kehrte aus dem Krieg nicht zurück, und deshalb übernahm dessen Sohn Nico als 19-Jähriger den Betrieb. Dessen Nachfolge trat 2000 wiederum Sohn Hans-Jürgen Joost an. Joost erzählt, dass aus der einstigen Katenstelle mit fünfeinhalb Hektar Land im Laufe der Jahre ein Betrieb mit 150 Hektar Land zwischen Habernis und Osterholm geworden sei.

35 Hektar sind davon eigenes Land und 115 Hektar dazu gepachtet. Auf 80 Hektar wird Ackerbau betrieben, die übrigen 70 Hektar sind Grünland – und alles zusammen dient als Futter-Grundlage für die 200 Milchkühe – Angler Rinder sowie „Schwarzbunte“. Auch wenn Joost, der den Hof als Familienbetrieb zusammen mit seiner Frau Marlies und dem 22-jährigen Sohn Stefan bewirtschaftet, nichts anderes als Milchbauer sein möchte, verschweigt er nicht, dass das kein einfaches Leben sei.



Vorsichtig investieren

Abnehmer der Riesbank-Milch – 4000 Liter pro Tag – ist die Cremilk in Kappeln, die täglich den Hof in Gintoft ansteuert. Als der Milchpreis im Herbst 2015 mit nur noch

20 Cent pro Liter in den Keller ging, sah Joost seine Existenz gefährdet. Denn dieser Einnahme stehen als Fixkosten 33 Cent pro Liter gegenüber. Doch die Situation hat sich im Laufe der jüngsten Vergangenheit verbessert – derzeit gibt es als Grundpreis 36 Cent pro Liter. Das muss es auch mindestens sein, um über die Runden zu kommen, fügt Joost hinzu. Im Herbst 2015 wurde der Neubau seines Offenstalls mit Melkzentrum fertig, eine Investition von über eine Million Euro. Und das drückt den Betrieb schwer.

Milchbauer zu sein, bedeutet für den Gintofter Landwirt, sich zu rühren, Kompromisse einzugehen und sich bei Investitionen zurückzuhalten, um kostendeckend zu wirtschaften. Eigentlich, erzählt Joost, sei ein neuer Traktor erforderlich. Aber das sei finanziell „nicht drin“ – also hat er sich für die tägliche Arbeit einen gemietet.