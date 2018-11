Tarp : Frische Ideen für Urlaubssaison 2019

Neu im Angebot des „Grünes Binnenlandes“ sind mit Gesundheitskursen kombinierte Fahrradtouren und die Möglichkeit, E-Autos zu leihen.

von shz.de

12. November 2018, 16:22 Uhr

Die Urlaubssaison 2019 scheint noch weit entfernt. Aber: „Jetzt schlagen wir die Pflöcke ein für ein erfolgreiches Jahr aus Sicht des Tourismus“, sagt Marianne Budach, Geschäftsführerin der Gebietsgemeinschaft „Grünes Binnenland“ mit Sitz in Tarp. 30 000 Prospekte für Radtourismus und das Gastgeberverzeichnis mit einer Auflage von 12 000 Exemplaren sind gedruckt und werden verschickt. Für 14 Messen sind die Vorbereitungen getroffen. Ein fester Termin ist auch die elf Tage dauernde Grüne Woche in Berlin im Januar. Dafür haben sich Marianne Budach und ihre Mitarbeiter wieder so einiges einfallen lassen.

Die Internetbuchungen, Vermieterbetreuung, Eingehen auf Wünsche der Gäste, dies alles erfordert immer mehr Personal. Mittlerweile sind acht Personen beschäftigt. Dazu kommt noch Mitarbeiter in der Buchhaltung und für die Reinigung des in der Dorfstraße 8 liegenden Büros. Mehr als 300 Vermieter mit mehr als 400 Wohnungen, Häuser und Zimmer für Feriengäste sind zu betreuen.

„Radreisen und Pauschalangebote in diesem Segment boomen schon seit einiger Zeit“, freut sich Marianne Budach über die stetig steigende Nachfrage. Mit dazu tragen die gut ausgebauten Radstrecken wie die Grenzroute oder der Wikinger-Friesen-Weg bei.

Eine der neuen Ideen ist Emono, „Elektrisch mobil zwischen Nord- und Ostsee“. Dahinter verbirgt sich die Idee, Urlaubern die Möglichkeit zu geben, etwas Neues für sich zu erfahren. Die Touristinfo oder auch Gastgeber leasen ein E-Mobil. Dies wird den Urlaubern für ein oder mehrere Tage kostengünstig überlassen. Mehrere Sponsoren beteiligen sich an der Finanzierung. So können Urlauber ausprobieren, ob ein E-Mobil für sie eine Alternative sein kann. „Im Urlaub hat man Zeit und probiert gerne mal etwas Neues aus“, weiß Budach aus langjähriger Erfahrung. Im Prospekt und in der Internetwerbung werden verschiedene ausgearbeitete Routen mit Sehenswürdigkeiten und Lademöglichkeiten vorgeschlagen. Für die Emono-Marketingkampagne stehen Fördermittel der Aktivregionen Eider-Treene-Sorge, Mitte des Nordens und Südliches Nordfriesland unter Projektträgerschaft des Amtes Eggebek zur Verfügung.

Bei einem weiteren neuen Angebot ist die Gemeinde Tarp Projektträger. „Urlaub +“ lautet der Arbeitstitel. Die Gäste können einen mehrtägigen Radurlaub mit geführten Touren kombiniert mit Gesundheitskursen wie Yoga, progressive Muskelentspannung oder Stressbewältigung. Partner für dieses Angebot sind die Akademie Sankelmark und das Hotel „Zur Treene“ in Schwabstedt. „Ein besonderes Angebot bedarf auch besondere Marketingmaßnahmen“, erklärt Marianne Budach. So sollen Kooperationen mit den Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und der Rentenversicherung entwickelt werden, um deren Versicherte gezielt ansprechen zu können.