Hürup : Frische Ideen für die nächsten 20 Jahre

35 Vorhaben hat das Amt Hürup bis zum Jahr 2040 vorgesehen. Amtsvorsteher fordert Bürger zu Mitarbeit auf.

von cas

20. April 2018, 12:15 Uhr

Hürup | Für die Bürgermeister der sieben Gemeinden gab es zum Schluss dicke Mappen: Der Amtsentwicklungsplan Hürup 2040 steht. Der übersichtlich aufbereitete 160-seitige Strategie- und Maßnahmenplan listet 35 so genannte Schlüssel- und Starterprojekte auf. Einige können kurz- und mittelfristig (bis zum Jahr 2025) umgesetzt werden; die meisten sind Langzeitvorhaben der Folgejahre. Das Fazit der Abschlusspräsentation vor fast 100 Teilnehmern: Über die Auftragserfüllung durch die Amtsmitarbeiter und Gemeindeverwaltungen hinaus „wird das Ganze ohne das ehrenamtliche Engagement der Einwohner nicht funktionieren“, appellierte Amtsvorsteher Jan-Nils Klindt an die Bürgerschaft. „Es wird nicht alles sofort zu leisten sein. Aber wir möchten bald sagen können – hier lohnt es sich, zu leben!“

Der „Erarbeitungsprozess“ für den Amtsentwicklungsplan (AEP) von Februar 2017 bis Februar 2018 war öffentlich breit angelegt und intensiv: An den 16 Veranstaltungen nahmen rund 170 Personen teil, bilanzierten Camilla Grätsch vom Planungsbüro Stadt und Region in Flensburg und Franziska Lehmann vom Raumplaner proloco aus Bremen, die die einjährige Projektfindungsphase leitete. Für acht Handlungsfelder wurden „Zukunftsbilder“ gefunden. Beispiele sind: im Handlungsfeld Gesundheit ein modernes medizinisches und hausärztliches Versorgungssystem, bei der sozialen Infrastruktur sowie Bildung, Freizeit und Kultur eine Verbesserung der Information und der digitalen Kommunikation durch neue Angebote, für die Siedlungsentwicklung, Wohnen und Gewerbe die Schaffung von Mehrgenerationenhäusern, kleineren Wohnungen und die Anbindung an ein Hochleistungsdatennetz, was die Gemeinden im Amt Hürup zu einem begehrten Firmenstandort machen soll, sowie ein interkommunales Gewerbegebiet an der Stadtgrenze zu Flensburg.

Beim Komplex der Mobilität, Verkehr und Erreichbarkeit sieht sich der Amtsbereich bis 2040 zu 100 Prozent klimaneutral ausgestattet. Der Zugang zu Versorgungseinrichtungen in und zwischen den Gemeinden sowie mit der Stadt Flensburg soll für alle unkompliziert und jederzeit möglich sein. Angestrebt wird ein Mix aus Radwegen, Car-Sharing, öffentlichem Personennahverkehr und Individualverkehr. Relativ rasch (2019/2020) wird beispielsweise der als Pilotprojekt im Amt Hürup vom Kreis getragene „Rufbus“ realisiert, mit einem Kleinbus, der sechs Mal täglich sowie an den Wochenenden neue Querverbindungen bedienen soll, wie Mathias Jahnke von der Kreisverwaltung das Projekt vorstellte. Relativ bald wird außerdem ein Netz von Ladestationen für Elektroautos im Amtsbereich geschaffen, und zwar zwei in Husby und jeweils eine in Großsolt, Tastrup und Freienwill, berichtete Stefan Blanke, Leiter der zentralen Dienste im Hüruper Amtshaus. Partner für dieses vom Bund geförderte Projekt sind die Stadtwerke Husum.

Freizeit und Kultur sollen ebenfalls größer geschrieben werden, wie es die „Projektsteckbriefe“ des AEP ausweisen. So ist mir der Attraktivitätssteigerung der Erholungslandschaft Hollmarksee als „Schlüsselprojekt“ zu rechnen. Nach dem Ende des Kiesabbaus kann das Areal in das vorhandene Wegenetz eingebunden werden. Bereits in diesem Jahr nach den Sommerferien wird ein Jugendprojekt aufgelegt: Erstmals wird ein „Tag des Hobbys“ veranstaltet. Dabei werden unter anderem besondere und neue Sportarten präsentiert, also „einmal nicht der Mainstream Fuß- und Handball“, kündigte Jugendpfleger Jan Andresen das Ereignis an, für das Termin und Ort noch nicht feststehen.

Im Segment Energie und Klimaschutz wurde erneut das Schwerpunktprojekt „Erneuerbarer Energienpark“ auf der Konversionsfläche Hürup präsentiert. Diese aus mehreren Konzepten bestehende Planung wird außer den jeweiligen „Quartierskonzepten“ (Nahwärme) in allen Gemeinden eine herausragende Bedeutung haben. „Aber es sind dafür noch einige Herausforderungen zu meistern“, meinte Stefan Blanke.