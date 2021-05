Flensburger Landspargel : Frisch gestochen: Zu Besuch auf dem Spargelhof von Uwe Hardt in Freienwill

Zum Start der Spargelsaison besuchen wir den Spargelbauern in Freienwill. Wie anstrengend ist die Spargelernte?

Freienwill | Freitagvormittag in Freienwill. Die Sonne scheint und am Himmel ist kaum eine Wolke zu sehen. Es ist etwas kühl an diesem letzten Apriltag. Mit hochgekrempelten Ärmeln und in festem Schuhwerk steht der Spargelbauer Uwe Hardt entspannt an der roten Verkaufshütte, während er sich mit ein paar Kunden unterhält. Dass der 59-Jährige viel Zeit an der frisch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.